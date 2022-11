Hijo de Khloé Kardashian no tuvo nombre hasta después de varios días de nacido

El misterio que rodea al nombre del hijo de Khloé Kardashian continúa.

Kim Kardashian fue vista pidiéndole a su hermana una actualización en un preview del episodio del 24 de noviembre de The Kardashians de Hulu. "¿Cómo lo vamos a llamar?", preguntó la fundadora de SKIMS sobre el bebé de Khloé y Tristan Thompson. "Eso es lo que necesito saber".

Si bien el adelanto no mostró la respuesta de Khloé, la magnate de Good American, que también comparte a su hija True, de 4 años, con Tristan, insinuó previamente que el nombre de su hijo "va a comenzar con una T".

Ella dijo en el estreno de la segunda temporada, que se emitió el 22 de septiembre, "Esos son realmente los únicos nombres que he estado mirando".

Khloé Kardashian tuvo 2 hijos con Tristan Thompson

En julio, un representante de Khloé le confirmó a la prensa que la estrella de Keeping Up With the Kardashians y el jugador de la NBA estaban esperando su segundo hijo juntos a través de un vientre sustituto.

"Podemos confirmar que True tendrá un hermano que fue concebido en noviembre", señaló el representante en un comunicado.

"Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre sustituta por una bendición tan hermosa. Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia".

En agosto, el dúo confirmó que le habían dado la bienvenida a su hijo, que nació el 28 de julio. Sin embargo, Khloé y Tristan no anunciaron el nombre del niño.

Más tarde, Khloé compartió información sobre su viaje de subrogación en The Kardashians, en el que detalló su estatus romántico con Tristan luego de su drama de demanda de paternidad de diciembre.

Infidelidad de Tristan Thompson

Para aquellos que necesitan un repaso, Maralee Nichols dijo en una demanda de paternidad en diciembre que Tristan engendró a su hijo recién nacido Theo, que ahora tiene 11 meses. Tristan, quien había reavivado una relación con Khloé antes de la presentación de Maralee, confirmó que él era el padre de Theo.

"Asumo toda la responsabilidad por mis acciones", escribió en su historia de Instagram el 3 de enero.

"Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar amigablemente a nuestro hijo. Me disculpo sinceramente con todos los que he lastimado o decepcionado durante esta terrible experiencia, tanto en público como en privado".

Aunque Khloé lo llamó "la situación más extraña y jodida", finalmente se emocionó cuando nació su bebé. "Ahora que mi hijo está aquí, puedo seguir adelante", dijo. "Puedo seguir adelante y disfrutar. Es casi como si pudiera cerrar ese capítulo y terminar con este trauma".

