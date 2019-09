Hijo de José José llega a la FUNERARIA y se lleva impactante sorpresa (VIDEO)

Tras la muerte del famoso cantante José José, los hijos del artista mexicano han quedado desconsolados ante la pérdida de un ser querido, pues el "Príncipe de la canción" dejó este mundo a los 71 años de edad, debido a complicaciones de salud tras haber sido diagnosticado de cáncer de páncreas.

José Joel tuvo que viajar hasta Miami junto con su hermana Marysol para estar presentes en el funeral de su papá y darle el último adiós, sin embargo, al llegar al lugar, el cantante fue cuestionado por los medios de comunicación sobre la situación del fallecimiento del artista, pues tanto él como los medios, desconoce sobre la muerte del famoso.

Hijo de José José llega a la FUNERARIA y se lleva impactante sorpresa (VIDEO)

Te puede interesar: Muere José José a los 71 años, El príncipe de la canción descanse en paz

"Gracias por estar aquí, estamos en la misma situación todos, no sabemos qué está pasando, estamos enterados perfectamente bien de lo que sí está pasando, síganos para ver que nos van a decir, ojalá nos dejen pasar, ojalá que el cuerpo de mi papá este aquí".

El conductor de "Venga la Alegría" le cuestionó al hijo del cantante sobre la forma en que se enteró del lugar donde sería el funeral de su papá, pues él aseguro que fue por medio de contactos, debido a la falta de comunicación que ha tenido con la otra hija del famoso.

"México es el lugar donde José José debe de estar, no entiendo porque estamos viviendo lo que estamos viviendo, que quede muy claro no estamos en ningún momento peleando ni el dinero, ni la herencia ni mucho menos, no nos interesa".

Dale click a la estrella de Google New y síguenos

A través de las redes sociales del programa "Venga la Alegría", mostraron las imágenes de la llegada del hijo de José José a la funeraria, pues los medios desconocían si el cuerpo del cantante este ahí, pero, todo parece indicar que no se encontraba en ese lugar, pues así lo aseguró la directora de la funeraria tras haber sido interrogado por José Joel.

Si quieres ver más contenido de José José ¡DALE CLIC AQUÍ!