Hijo de Johnny Depp y Vanessa Paradis, ¡en peligro tras 'serios problemas de salud'!

El hijo de Johnny Depp y Vanessa Paradis, ¡en peligro de muerte tras 'serios problemas de salud'!

El pasado lunes Jack hijo de Johnny Depp y Vanessa Paradis fue fotografiado en el aeropuerto Charles De Gaulle de París junto a su madre, y aparentemente parecía en buen estado. Días después trascendió los problemas que atraviesa el hijo pequeño de la pareja y los representantes de Depp y Paradis no se han pronunciado al respecto.

John "Jack" Christopher Depp III

Resulta que Paradis tuvo que ausentarse en el último momento al estreno de su última película ‘Un couteau dans le coeur en París’, por lo que el director de la película Yann González comentó:

"Desafortunadamente, Vanessa Paradis no pudo unirse a nosotros esta noche, tuvo que ausentarse debido a los serios problemas de salud de su hijo".

Por otro lado Depp se encontraba en Munich de gira con su banda The Hollywood Vampires cuando se dio a conocer la noticia.

Por el momento se desconoce qué enfermedad padece el joven o la gravedad de la misma, sin embargo, los problemas de salud de Jack se producen tan solo una semana después de que el actor confesara que está atravesando por uno de los momentos más duros de su vida.

Johnny Depp y Vanessa Paradis

Así lo explicó en una entrevista para la revista Rolling Stones, en la que desveló detalles sobre su depresión, sus adicciones, de cómo ha dilapidado 560 millones de euros y cuestiones tan personales como su divorcio de Amber Heard.

"Caí todo lo bajo que pude”. "Mi hijo ha oído historias sobre cómo yo he perdido todo el dinero de boca de otros niños del colegio, y eso no es justo", confesó emocionado. "El dolor del día a día era una experiencia insoportable para mí. Traté de comprender qué había hecho para merecer todo lo que me estaba pasando", reconoció en la entrevista.

Aunque Johnny Depp y Vanesa Paradis, nunca llegaron a casarse, mantuvieron una relación que duró catorce años, de 1998 a 2012.

Los hermanos Depp

Además de Jack, la pareja también tienen una hija, Lily Rose Depp, de 19 años. Cabe recordar que también sufrieron un tremendo susto con su hija en 2007, cuando la niña con siete años tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital de Londres donde permaneció ingresada durante nueve días con pronóstico muy grave a causa de una infección causada por la bacteria E.coli, provocada por ingerir alimentos en mal estado, y que le provocó fallos renales.