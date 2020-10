Hijo de John Lennon recuerda trágico fracaso de los Beatles

John Lennon tuvo una rabieta todopoderosa cuando uno de sus sencillos en solitario no logró mellar en las listas de música, lo que llevó al ex Beatle a quejarse con The Queen.

El fallecido músico, que fue asesinado en diciembre de 1980, a los 40 años, tiró sus juguetes del cochecito cuando su sencillo, Cold Turkey, no logró incendiar el mundo de la música.

La canción, que se dice que es una representación de su abstinencia de la adicción a la heroína, fue lanzada en 1969 pero alcanzó el puesto 14 en las listas de éxitos del Reino Unido.

Según Sean, el hijo de la leyenda de la música, John Lennon estaba tan molesto por la falta de éxito de la canción que le escribió a Her Majesty The Queen para quejarse, devolviendo su MBE en el proceso.

John Lennon fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico en 1965

Inesperada reacción de John Lennon

Sean le dijo a DJ Strombo en Apple Music Hitst: “El sencillo no funcionó bien, y le escribió de manera divertida a la Reina devolviéndole su MBE.

“Él dice algo como, 'Su Majestad, estoy devolviendo el MBE en protesta contra la Guerra de Vietnam...Y en protesta por la caída de Cold Turkey en las listas".

