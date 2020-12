Hijo de Jenni Rivera es CRITICADO por llevarle comida chatarra a su tumba

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que varias celebridades recordaban con cariño a Jenni Rivera en su octavo aniversario luctuoso; uno de ellos fue Johnny López, el hijo menor de la cantante.

A través de sus redes sociales, Johnny López compartió varias publicaciones en las que recordaba la memoria de su madre, e incluso abrió su corazón y dejó leer la emotiva carta que le dedicó a Jenni Rivera en ese día tan especial y la cual fue acompañada con un nostálgico vídeo con imágenes inéditas del joven conviviendo con “La Diva de la Banda”

“Voy a vivir la vida mientras Dios me lo permita y cuando se acabe, sé que te veré la cara, me pedirás un beso de energía y tú y mi padre me dirán: ‘Lo hiciste genial, hijo’, son parte de las emotivas palabras que el joven compartió en su cuenta de Instagram.

Hjo de Jenni Rivera recibe críticas en Internet

De igual forma, el hijo de “La Diva de la Banda” compartió en sus historias de Instagram el momento en el que visitaba la tumba de su madre, pero lo que llamó la atención fue que dejó sobre ella una bolsa de frituras y una barra de chocolate, detalle que causó el enojo de varios cibernautas, quienes no dudaron en lanzarle duras críticas.

Hijo de Jenni Rivera es duramente criticado por llevarle comida chatarra a su tumba.

"Muchos dirán ridículo, porque no son ellos los que perdieron una madre, si eso a él le reconforta, déjenlo, que ese joven se quedó sin madre y padre joven", "A lo mejor le gustaba mucho a su madre, no le veo lo malo, qué lindo" y “Qué falta de respeto para la tumba de su madre” son algunos de los mensajes que recibió Johnny López en Internet.

La madre de Jenni Rivera revela que dichos alimentos eran los preferidos de su hija.

Es importante destacar que el Día de Muertos del año pasado, la madre de Jenni Rivera, Doña Rosa, publicó un video en redes donde se le oye decir: "Ya le trajeron a Jenni sus Doritos y su cerveza, a ver si no se la tiran", lo cual daría a entender que la fallecida cantante era amante de dichas frituras y explicaría porque su hijo las dejó sobre su tumba.

