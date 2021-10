Hijo de Gwyneth Paltrow reacciona al descubrir sus juguetes sexuales

Gwyneth Paltrow ha dejado en claro la buena comunicación que tiene con sus hijos Apple y Moses, producto de su relación con el cantante Chris Martin, y es esta ocasión fue uno de los menores quien se ganó el corazón de sus fans tras su inesperada reacción tras encontrar los juguetes sexuales de la actriz.

Y es que la ganadora del Óscar por su interpretación de Viola de Lesseps ha construido todo un imperio en torno al mercado del bienestar con su empresa Goop, dedicada a la investigación y venta de artículos para el placer femenino.

Por lo que fue en momento de curiosidad, que Moses, el hijo más pequeño de la actriz descubrió los artículos que la firma Goop ofrece a través de su página oficial y su reacción no pasó desapercibido por la famosa quien recientemente le regaló a Kim Kardashian un juguete íntimo.

Inesperada reacción del hijo de Gwyneth Paltrow

Los hijos de la actriz son actualmente unos adolescentes.

En una entrevista para el programa The Ellen DeGereneres Show, la actriz reveló que no tiene miedo a la hora de abordar temas sobre sexualidad con sus hijos ya adolescentes, incluso reveló cuál fue la reacción de Moses, de 15 años, al descubrir los artículos sexuales que ofrece a través de Goop.

“Esto es algo que sucedió de verdad. Hace unos meses (Moses) me dijo: 'Mamá, al principio me dio mucha vergüenza que Goop vendiera vibradores y luego me di cuenta de que no, porque es algo maravilloso”, detalló la famosa.

Y es que el adolescente no sólo reconoció la labor de su madre, sino que aplaudió que promueva el feminismo: “Estás consiguiendo que la gente no se avergüence de comprar algo. Eres una feminista”, fueron las palabras de Moses hacia la actriz.

¿Cuántos años tiene Gwyneth Paltrow?

La actriz se despidió de Marvel.

Gwyneth nació el 27 de septiembre de 1972 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. La actriz y también cantante es reconocida por su participación en la cinta Shakespeare in Love en donde dio vida a Viola de Lesseps.

Actualmente, a sus 49 años de edad, Gwyneth Paltrow es reconocida por haber interpretado a Virginia ‘Pepper’ Potts en las películas del Universo cinematográfico de Marvel, y pese a que últimamente no la hemos visto en las películas, la actriz se ha dedicado a su propia empresa Goop en donde ofrece también juguetes sexuales.

