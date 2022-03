Hijo de Gloria Trevi trabaja de mesero en Estados Unidos por esta razón

Todo parece indicar que la cantante regiomontana quiere que su hijo aprenda a ser responsable e independiente.

Gloria Trevi se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que se diera a conocer que su hijo Ángel Gabriel está trabajando como mesero en un restaurante de Texas, Estados Unidos. Sin embargo, el detalle que llamó la atención a más de uno es que el joven de 20 años de edad ejerce este puesto por petición de su famosa madre.

Dicha información fue revelada por el periodista Jorge Carvajal durante una reciente emisión del programa ‘En Shock’ que se transmite vía YouTube, en donde también se aseguró que la intención de este trabajo es hacer que el primogénito de la regiomontana aprenda a ganar dinero de manera honrada, esto pese a que él no sufre de carencias económicas.

La cantante ha querido que su hijo aprenda a ganar dinero de manera honesta.

Pese a que la noticia no ha sido confirmada, los fanáticos de la intérprete de ‘Pelo Suelto’ no demoraron en recurrir a las redes sociales para felicitarla por fomentar la responsabilidad entre sus hijos, asegurando que este tipo de acciones demuestra que la fama no ha cambiado la gran humildad que posee.

Ángel Gabriel siguió los pasos de su madre

Fue en 2019 cuando Ángel Gabriel dio a conocer que buscaba conquistar el mundo de la música sin la ayuda de su madre y para lograrlo se lanzaba como solista con el tema ‘Si Te Encuentro Sola’, el cual ya supera los 630 mil streams en Spotify, mientras que el video musical rebasa las 2 millones de visitas en YouTube.

“Siempre he pensado cómo quitarle la idea a la gente de que soy el hijo de Gloria Trevi, pero yo quiero que le digan a ella que es 'la mamá de'. Sé que no va a ser fácil, pero quiero ser mejor que ella. Voy a poner todo el esfuerzo hasta que me salga”, declaró el joven, quien al parecer ha puesto en pausa su carrera musical.

¿Cuántos hijos tiene Gloria Trevi?

La regiomontana ha formado una familia al lado del abogado Armando Gómez.

Gloria Trevi tiene 3 hijos: Ana Dalai, Ángel Gabriel y Miguel Armando. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias previamente, Ana Dalai y Ángel Gabriel son fruto de su polémica relación con Sergio Andrade, quien la involucró en el Caso Trevi-Andrade. Por otro lado, tenemos a Miguel Armando, quien es fruto de su actual matrimonio con Armango Gómez.

Fotografías: Redes Sociales