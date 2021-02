Hijo de Gloria Trevi es hospitalizado por COVID-19

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, la cantante mexicana Gloria Trevi estaba pasando por un momento complicado, luego de que se confirmara que su hijo Miguel Armando dio positivo a Coronavirus COVID-19.

Hace unos días, la intérprete de "Todos me miran" confirmó el contagio de su hijo durante su participación en la ceremonia de los Premios Lo Nuestro 2021.

Donde, por cierto, recibió un homenaje por su trayectoria en la industria musical, mismo que agradeció a todos los organizadores.

En un encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto, Gloria Trevi respondió a las preguntas que le hicieron los reporteros sobre el estado de salud de su hijo. La cantante señaló que se encuentra estable.

Más adelante, la cantante, de 53 años, habló de los síntomas que ha presentado su hijo tras contagiarse del nuevo coronavirus.

Además pidió a los reporteros respetar la sana distancia e, incluso, le puso desinfectante en la manos a uno de ellos.

"Casi nada, me dice que de repente un día se siente cansado, otro día le duele tantito la cabeza. Gracias a todos por preguntar", dijo.

Asimismo, la cantante señaló que ya está en pláticas con la productora Carla Estrada, quien será la encarga de llevar a la pantalla su historia.

Gloria Trevi incluso bromeó sobre la actriz que le gustaría la interpretara en la serie, aunque parece un poco complicado.

"Súper bien, platicando mucho con Carla Estrada (...) Van a tener que hacer castings. La verdad me gustaría que me interpretará Angelina Jolie, alguien así que se pareciera, nada más... No cierto es broma", indicó la famosa.