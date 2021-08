Hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo quiere que sus padres dejen de pelear

Una nueva polémica se ha desatado en el mundo del espectáculo, luego de que el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo reveló que la relación entre sus padres no sigue nada bien, hecho que José Eduardo reprochó públicamente.

A pesar de que la pareja se separó hace más de 20 años, la relación sigue siendo tan distante, ya que ninguno de los dos actores pierde la oportunidad de lanzarse mensajes de recriminación, por lo cual su hijo les ha pedido que paren las discusiones. Según la revista People en Español.

El segundo hijo de Eugenio Derbez pide a los medios de comunicación que también eviten seguir preguntando sobre esta situación porque lo único que importa es que él tenga una convivencia adecuada con ambos padres, sin importar la relación entre ellos.

¿Qué dijo el hijo de Eugenio Derbez?

"Esto que sigan con [los conflictos de mis padres]. Voy a cumplir 30 años, ya no es para que siga el tema, ni para que lo sigan preguntando. Ni para que mi papá lo siga diciendo", advirtió José Eduardo en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante. "Ya se lo he dicho".

José Eduardo Derbez ha decidido cerrar el tema y solo dedicarse a seguir con sus proyectos y tener una relación por separado con Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. "Mi relación con ellos [mis padres] es excelente. Creo que está en su mejor momento, lo podría decir", reveló.

"Es cuestión de que también la prensa diga 'ya'. Es un tema viejísimo, es un tema pasado", enfatizó. "Y ellos tampoco tienen por qué llevarse y la prensa han insistido mucho con eso de '¿por qué no se llevan?'. Porque tampoco tienen porqué llevarse".

¿Cuándo se separaron Eugenio y Victoria?

Eugenio y Victoria vivieron una historia llena de conflictos.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se conocieron gracias a Silvia Derbez, la madre del artista, cuando grababan “Simplemente María”. Del matrimonio de cuatro años nació José Eduardo, quien es solo un año menor que Vadhir. La pareja se divorció en el año de 1996.

Es bien sabido que entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no existe una buena relación, pues en varias ocasiones el actor ha confirmado que su romance no acabó en los mejores términos y que debido a esto no podía convivir tan seguido con su hijo José Eduardo.

