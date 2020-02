Hijo de Eugenio Derbez imita a Niurka en Tik Tok y la cubana está ENCANTADA

El hijo de Eugenio Derbez publicó un vídeo en Tik Tok donde imita a la famosa vedette cubana, NIurka Marcos, que hizo estallar las redes sociales e incluso llegó a la mismísima Niurka, quien no se quedó callada por la imitación.

José Eduardo Derbez, hijo del comediante mexicano, subió a su cuenta de Tik Tok un vídeo en el que imita el modo de hablar, frases y manierismos de Niurka Marcos, que gustó tanto a la conocida vedette que decidió compartirlo en su cuenta oficial de Instagram.

“Tito me hace grandes honores...”, escribió Niurka en la descripción del vídeo donde José Eduardo Derbez la imita con la frase “Me mandó a la ch**gada, era lo que esperaba. No es la primera vez que me mandan a la ch**gada, tampoco es pa´tanto”.

El vídeo compartido en la cuenta de Instagram de Niurka ya superó los 70 likes y tuvo varios comentarios positivos de los fans del hijo de Eugenio Derbez y de la actriz.

Niurka y José Eduardo Derbez

Gracias al éxito del primer vídeo de José Eduardo Derbez, el cual encantó a Niurka Marcos, tanto actor como actriz decidieron sorprender a los fans de ambos al subir un pequeño vídeo juntos.

Primero vemos al hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez aparece imitando nuevamente a la vedette mientras diciendo: “¿Qué ganó Trump? ¡Ha! Hashtags `se te acabó tu visa wey´", y la gran sorpresa es ver como la misma Niurka Marcos aparece unos segundos después.

José Eduardo Derbez y Niurka Marcos aparecen abrazados y riendo por la cómica imitación del hijo de 27 años de edad de Eugenio Derbez.

