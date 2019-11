Hijo de Eugenio Derbez habla acerca de su bisexualidad

Uno de los hijos de Eugenio Derbez ha causado bastante polémica en los últimos días, pues ha corrido el rumor sobre una supuesta bisexualidad. Esto surgió tras el rompimiento de su relación con la modelo Bárbara Escalante, con quien estuvo por cinco años en un noviazgo.

Se trata de José Eduardo Derbez, quien por primera vez habló acerca de su bisexualidad, luego de que una presunta amiga de la ex pareja del hijo de Eugenio Derbez pusiera en duda sus preferencias sexuales, al asegurar que al joven le gustaban hombres y mujeres por igual.

Aunque José Eduardo Derbez se ha mostrado muy tranquilo con esta situación, un post realizado a través de su cuenta oficial de Instagram revelaría todo lo contrario al escribir:

“Muerto por dentro, pero de pie, como un árbol”.

La presunta bisexualidad de José Eduardo Derbez fue desmentida durante una entrevista en el programa de espectáculos ‘De Primera Mano’, donde el actor y comediante aseguró que ni siquiera conocía a la chica que está hablando de su vida privada.

“Esta señorita dice que soy bisexual, hazme la buena, tendría más mercado todavía”.

José Eduardo Derbez mencionó estar molesto con la revista que se prestó al juego de esta mujer al tomar sus declaraciones y publicarlas como un hecho verídico, cuando no tiene idea de quién se trata y mucho menos las intenciones detrás de su mala saña.

Por ello, el hijo de Eugenio Derbez aclaró que esto tendrá consecuencias legales por difamación, confirmando que ya está en contacto con un abogado para ponerle un alto a la joven que está dándose a conocer en los medio de comunicación nacionales aprovechando la fama de José Eduardo.

No obstante, José Eduardo Derbez mencionó que el proceder legalmente no será tan sencillo, pues la demanda implicaría una remuneración monetaria y que por lo que ha investigado de la mujer, no parece tener los recursos suficientes para solventarla.

