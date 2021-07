Hijo de Érika Buenfil se deprimió mucho tras su primera ruptura amorosa

El hijo de Érika Buenfil, Nicolás de Jésus Buenfil López reveló durante una entrevista en un famoso programa de espectáculos que ya no tiene novia, y tras su primera ruptura amorosa, el joven se deprimió mucho al grado de no querer comer por varios días.

Nicolás de 16 años, quien se ha robado el corazón de los seguidores de su conocida mamá, comenzó su noviazgo de adolescencia hace unos meses. Sin embargo, la relación no funcionó y le rompieron el corazón, aunque no detalló mucho sobre su primer amor.

“Me empezó a gustar mucho una chava y ya terminó la relación. Me enamoré. Me rompieron el corazón poquito. Me deprimí muchísimo, no quería comer nada, pero ya pasó”, relató el hijo de Érika Buenfil.

¿El hijo de Érika Buenfil será actor?

Nicolás heredó la belleza de su famosa mamá/Foto: Instagram

Nicolás Buenfil también mencionó que por el momento no quiere ser actor como su madre, sin embargo, no descarta la idea de probar su faceta actoral en algún momento:

“En lo personal no me encanta la idea de ser actor. A lo mejor, luego le entro a la actuación, pero en estos momentos no late mucho”, comentó en su entrevista.

Y es que el hijo de la actriz Érika Buenfil por el momento está enfocado en convertirse en un creador de contenido de Youtube y Tik Tok. Por lo que seguramente en algún momento podría convertirse en un reconocido influencer de las redes sociales.

¿Quién es el papá de Nicolás de Jesús Buenfil López?

Érika y Ernesto tuvieron una relación muy corta, de la cual nació Nicolás Buenfil/Foto: Turquesa News

El papá de Nicolás de Jesús Buenfil López, es Ernesto Zedillo Jr., el hijo del ex presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Como te informamos en La Verdad Noticias, la actriz y el empresario tuvieron un breve romance del cual nació Nicolás; sin embargo, Érika tuvo que ser madre soltera, porque el empresario se alejó de ella durante mucho tiempo cuando supo que estaba embarazada.

No obstante, el hijo de Érika Buenfil ha sido “el mejor regalo”, de acuerdo con el testimonio de la propia actriz, puesto que la famosa es muy feliz con Nicolás, y a pesar de las dificultades que pasó al principio, recibió el apoyo de su familia todo el tiempo.

