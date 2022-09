Hijo de Erika Buenfil rompe el silencio sobre su padre Ernesto Zedillo Jr.

Nicolás, el único hijo de Erika Buenfil, reveló cómo fue el reciente encuentro que tuvo con su padre, Ernesto Zedillo Jr., quien se esfumó de la vida de la actriz tras el embarazo, pues ahora, el joven de 17 años confiesa si ha perdonado al hombre que le dio la vida.

Hay que destacar que el apuesto Nicolás, el hijo de Erika Buenfil, por fin habló sobre su padre y el reciente encuentro que tuvo con él, pues se sabe que el hijo del expresidente es arquitecto egresado de la Universidad Anáhuac, una de las más costosas de México.

Muchos conocen que el papá del chico es Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente mexicano Ernesto Zedillo. Mantuvo una fugaz relación con la protagonista de telenovelas como Marisol, que puedes ver gratis aquí en ViX.

Erika Buenfil y su relación con Ernesto Zedillo Jr.

Ernesto Celillo Jr.

De ambas figuras tanto de la política como del espectáculo en México nació Nicolás Buenfil, pero Ernesto Zedillo Jr. se esfumó de la vida de la artista tras el embarazo, según ha relatado la propia Erika Buenfil.

Si recordamos en abril de 2022, presumió su “salida de noche” con Nicolás. La instantánea de inmediato recibió más de 25 mil me gusta y comentarios en los que aseguraron que su hijo “está muy guapo”.

Por su parte, Zedillo Jr. nunca se hizo cargo de él, no lo reconoció como su hijo y ni tuvo interés en conocerlo, ha mencionado la artista en varias ocasiones, pero en agosto pasado, la actriz reveló en una entrevista a la cantante Isabel Lascurain, a través de su canal de YouTube, que su hijo había tenido un encuentro con su papá.

Nicolás Buenfil y el encuentro con su padre

Encuentro entre Nicolás Buenfil y Ernesto Celillo Jr. .

Pero en esta ocasión, fue el propio Nicolás Buenfil quien narró por primera vez cómo se siente tras haber estado con su padre por eso dijo: "Estuvo impactante verlo", contó el joven a la revista mexicana Quién en una entrevista publicada este miércoles 28 de septiembre.

Nicolás Buenfil contó que, aunque su papá estaba lejos de su vida habitual, hubo ocasiones en que cuando era niño supo de él porque le enviaba algunos obsequios: "Cuando era chiquito me mandaba regalitos en mis cumpleaños", contó, "me acuerdo de un carro de control remoto, pero no lo veía y yo quería saber si me parecía a él. Ahora que lo conozco, ¡sí nos parecemos y hasta hacemos las mismas caras!".

Cabe destacar que el apuesto Nicolás Buenfil se sinceró sobre cómo pasó su infancia sin la figura paterna y si eso le ocasionó dificultades en la escuela: "No sufrí de 'bullying' o acoso porque ya es muy común que muchos niños sólo vivan con uno de sus papás", confesó.

