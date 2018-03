Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Hijo de Eduardo Yáñez es operado de emergencia Eduardo Yáñez García fue sometido de urgencia a una operación de estómago el pasado jueves 14 de septiembre, así lo dio a conocer el joven a través de las redes sociales, luego de acusar a su famoso padre, Eduardo Yáñez, de ser un hombre violento, abusador de mujeres y de consumir drogras. De acuerdo al portal América Televisión, Yáñez García acudió al hospital Centinela Emergency Room en Inglewood, California, Estados Unidos, tras padecer fuertes dolores estomacales. “Gracias por sus buenos deseos, apenas y la libre estuvo sería la operación del estómago y bien dolorosa por el momento no me puedo mover”, contó el hijo del actor junto a una foto donde lo vemos postrado en la cama del hospital.

Hijo de Eduardo Yáñez es operado de emergencia

Te puede interesar

https://twitter.com/EduardoYanezJr/status/908824471586324481 Después de su recuperación, Yáñez Jr. compartió con sus seguidores otra imagen de la cicatriz que le dejó esta intervención quirúrgica, además de confirmar que su dieta ya incluye líquidos. https://twitter.com/EduardoYanezJr/status/909978881456607232 https://twitter.com/EduardoYanezJr/status/909514331921956864 Cabe recordar que hace algunos meses Eduardo Yáñez García acusó al actor de no ser un buen padre, posteriormente el histrión confesó no tener una buena relación con su hijo, pero a pesar de ello le externaba su apoyo incondicional. Hasta el momento, Eduardo Yáñez no ha brindado alguna declaración al respecto y al ser cuestionado sobre una posible serie o biografía de su vida, se mostró renuente a realizar un tipo de proyecto así sobre todo por respeto a la gente que ha compartido parte de su vida con él.