Hijo de Eddie Van Halen dedica emotivo tributo a su papá a días de su muerte

Wolfgang Van Halen una vez más rindió homenaje a su legendario padre, Eddie Van Halen, tres días después de que el guitarrista y compositor falleciera el pasado 6 de octubre.

El joven de 29 años continúa rindiendo homenaje a su difunto padre, Eddie Van Halen, luego de su trágica muerte a la edad de 65 años. En el último recuerdo que Wolfgang Van Halen, compartió en su cuenta de Instagram, el bajista simplemente publicó una foto de él mismo cuando era niño con su cariñoso padre a su lado.

La imagen en blanco y negro mostraba a Eddie Van Halen leyéndole un cuento a su pequeño, que compartió con su ex esposa, Valerie Bertinelli. Cuando Wolfgang claramente apartó la mirada de su padre hacia la cámara, Eddie Van Halen levantó la cabeza para darle un beso en la mejilla al pequeño. La imagen era completamente adorable y probablemente trajo buenos recuerdos para el joven.

Lamentablemente, el tiempo de Wolfgang con su padre llegó a su fin cuando el miembro fundador de la banda de rock, Van Halen falleció tras una intensa batalla contra el cáncer de garganta.

La despedida de Wolfgang a Eddie Van Halen

El día del fallecimiento de su padre, Wolfgang Van Halen acudió a Instagram para compartir otra imagen en blanco y negro de su padre en un momento sincero donde la cámara captó a la estrella de rock simplemente riendo. Su descripción de la imagen fue completamente desgarradora.

"No puedo creer que tenga que escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perdido su larga y ardua batalla contra el cáncer esta mañana. Fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que nunca me recupere por completo de esta pérdida. Te quiero mucho, papá".

Wolfgang Van Halen despide a su padre con desgarrador tributo en Instagram

A medida que más amigos y colegas se enteraron de la noticia del fallecimiento de Eddie Van Halen, compartieron sus propios homenajes y recuerdos. El 8 de octubre, Valerie Bertinelli, con quien estuvo casado entre 1981 y 2007, compartió una colección de fotos y videos íntimos de su tiempo juntos.

La viuda de Eddie Van Halen, Janie Liszewski, también lamentó la muerte de la estrella de rock en Twitter y dijo: "Mi corazón y mi alma se han hecho añicos en un millón de pedazos. Nunca supe que era posible llorar tantas lágrimas o sentir una tristeza tan increíble. Nuestro viaje juntos no siempre ha sido fácil, pero al final y siempre tenemos una conexión y un amor que siempre lo será".

“Decir adiós es lo más difícil que he tenido que hacer. Entonces, en cambio, digo hasta luego, te veré nuevamente pronto en un lugar sin dolor ni tristeza. Por favor, cuiden de Kody y de mí. Los amamos y los extrañamos mucho. Con amor, tu PooPee", finalizó su viuda.

