Hijo de Eddie Van Halen debuta nueva banda con canción en honor al guitarrista

Wolf, el hijo de Eddie Van Halen, lanzó su canción debut inspirada en el recién fallecido guitarrista.

Eddie Van Halen murió en octubre de este año a los 65 años después de su batalla contra el cáncer de garganta, y la enfermedad de la estrella inspiró una nueva canción escrita por su hijo Wolf de 29 años.

La canción, titulada Distance, finalmente se lanzó y es la canción debut de la banda, Mammoth WVH de Wolf.

Wolf dedica debut de Mammoth WVH a Eddie Van Halen

Hablando sobre la pista en su lanzamiento, Wolf Van Halen dijo: "Mientras mi pop continuaba luchando con varios problemas de salud, me estaba imaginando cómo sería mi vida sin él y cuánto lo extrañaría ''. Si bien la canción es increíblemente personal", continuó. "Creo que cualquiera puede identificarse con la idea de tener una pérdida profunda en su vida".

"Distance" el debut de Wolf Van Halen

"Distance", es una carta emotiva para Eddie Van Halen que Wolf había escrito mientras el músico estaba enfermo y People informa que pudo tocar la canción para su famoso padre antes de morir.

La pista incluye la letra: 'Una vida sin ti, no estoy listo para seguir adelante / No importa la distancia que sea, estaré contigo ... No puedo ver tu rostro / Mi recuerdo de ti / Se desvanece lentamente cuando sigue / todavía estoy llorando".

El vídeo musical de Distance se compone de una serie de dulces tomas caseras que muestran a Eddie Van Halen como padre, adorando a Wolf mientras crecía. Al comienzo se escucha al guitarrista diciéndole a su hijo que lo ama.

Un mes después de la muerte de Van Halen, se vio a Wolf rindiendo homenaje a su padre en Instagram.

"1 mes. No pasa un segundo en el que no estés en mi mente. Extraño hablar contigo. Extraño reír contigo. Extraño escuchar música contigo. "Extraño hacer música contigo. Solo extraño todo. Te quiero mucho, papá. Es realmente difícil estar aquí sin ti”.

El guitarrista Van Halen, quien cofundó la banda de rock Van Halen, murió en el Hospital St. Johns en Santa Mónica, rodeado de su familia; esposa Janie, hijo Wolf y su hermano Alex. Había estado luchando contra el cáncer en secreto durante muchos años.

Tras la noticia de su muerte, llegaron los tributos de los amigos famosos de Van Halen, incluidos Gene Simmons y Lenny Kravitz, muchos de los cuales te compartimos en La Verdad Noticias.

