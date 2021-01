Hijo de David y Victoria Beckham se muestra SIN ROPA y con su novia

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, el joven influencer Brooklyn Beckham, hijo de David y Victoria, está por contraer matrimonio con su guapa novia Nicola Anne Peltz con quien lleva varios años de relación, al grado de ser querida por toda la familia.

En ese sentido, el famoso se ha mostrado muy romántico con su pareja a través de sus redes sociales, y si bien, siempre sube contenido junto a ella en esta ocasión elevaron la temperatura, ya que ambos aparecen bajo una ducha y sin ropa, dándonos a conocer un poco de su intimidad.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que compartieron esta imagen, en la que sus más de 12 millones de seguidores en la mencionada plataforma, les comentaron lo bien que se ven juntos, y el amor que emanan los dos.

Victoria Beckham ¿feliz por la relación?

SIn duda, alguien que espera con ansias la boda de su primogénito, es la ex Spice Girl Victoria Beckham, quien incluso reveló que será ella quien diseñe el vestido de novia de su nuera, por lo que podremos ver un diseño exclusivo y seguramente irrepetible, diseñado de la estrella del pop.

Aún no sabemos cuándo se llevará a cabo la boda de Brooklyn Beckham, pero sabemos que ya no falta mucho, ahora solo hay que esperar que nos den a conocer los detalles, y quién sabe, quizá pronto la ex Spice Girl y el astro del Fútbol sean abuelos.

