Hijo de Consuelo Duval se roba las cámaras en Netas Divinas

Michel Duval es el apuesto hijo de la conductora Consuelo Duval, que a sus 27 años ya goza de una fama, mucho talento e indudable galanura que recientemente mucho pudieron comprobar al ser invitado de honor en el programa Netas Divinas.

Hay que destacar que este programa es una charla de cuatro mujeres como si se tratara de una reunión entre amigas, donde hablan de temas de interés para todas nosotras que nos hacen sentirnos identificadas y formar un vínculo de comprensión con las conductoras.

Es por eso que en esta ocasión fue en este programa donde el apuesto Michel Duval fue invitado no tenían filtro, pues confesaron lo atractivo que les parecía y lo mucho que lo habían pedido.

Hijo de Consuelo Duval en Netas Divinas

No es para menos que la asistencia del hijo de Consuelo Duval causó furor en la producción y no pudieron ocultar que les parecía un hombre muy atractivo, tanto que hasta Natalia bromeó diciendo que no eran mujeres acosadoras antes de que entrara Michel a cuadro.

Pero cuando lo hizo, su afirmación se esfumó y le confesó que lo han "sabroseado mucho" pero le pidió disculpas. "Te hemos sabroseado mucho, pero te pido una disculpa, porque tú no lo ves, pero te sabroseamos demasiado", le dijo.

Por su parte Daniela le comentó que es un hombre muy alto y la conductura Paola Rojas aseguró que es mucho más guapo en persona, pero a pesar de los halagos de las compañeras de su mamá, Michel reveló que no se sentía tan atractivo.

"No se no es algo que me diga a mí mismo, porque al final del día, hay personas que son más guapas que yo, hay gustos, pero creo que llega el momento en que te la crees", mencionó.

Consuelo Duval presume a Michel Duval

Como toda una madre orgullosa de su hijo, la carismática, Consuelo Duval compartió una foto con su hijo en redes sociales y le llovieron likes y comentarios de admiración por una gran relación madre e hijo, pero por supuesto, muchos más sobre lo atractivo que es Michel Duval.

Hay que destacar que Michel Duval aseguró que la persona que vemos en pantalla, es real. No hay personajes ni máscaras, Consuelo Duval es transparente, divertida y sin filtros. "Qué bonito es conocer a una persona genuina y de muy buen corazón", menciona.

Cabe mencionar que Michel Duval, hijo de la bella Consuelo Duval, aprovechó las cámaras de "Netas Divinas" para mencionar que la admira profundamente y la ama de manera incondicional.

