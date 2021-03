Hijo de Cepillín revela detalles de su operación

Hace unos días te dimos a conocer que el comediante Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, sufrió una fuerte caída, misma que le provocó un fuerte dolor en la columna vertebral y por la cual tuvo que ser operado de emergencia. Ahora ha sido su hijo quien informó a la prensa sobre cómo fue el accidente y como va su recuperación.

"Él estaba bajando las escaleras de su casa, estuvo a punto de caerse, pero como es muy ágil se agarró del barandal y ahí le vino un dolor, un piquete en su espalda. Bajó, pero empezó a aumentar ese dolor hasta ya no soportarlo", declaró Ricardo González Jr. a los medios de comunicación que lo esperaban a las afueras del hospital.

De acuerdo al hijo de Cepillín, la cirugía tuvo una duración de siete horas y que afortunadamente ya se encuentra en recuperación. También reveló que se sorprendió al ver las radiografías de su padre, pues al parecer el accidente si dejó fuertes lesiones en la espalda del querido comediante.

"Ya lo vi, fui al área de recuperación y estamos esperando a que despierte. Vi las radiografías y está horrible. Yo nunca pensé que fuera tan grande la incisión y cuando voy viendo es casi del tamaño de una regla, le abrieron casi toda la espalda a mi papá, tornillos y demás", añadió.

Hijo de Cepillín agradece la ayuda recibida

El hijo de Cepillín agradeció la ayuda que recibió por parte de Angélica Vale y quienes donaron en GoFundMe.

Por último, el hijo de Cepillín hizo un especial agradecimiento a Angélica Vale, quien organizó una recaudación de fondos para ayudar a pagar la recuperación del comediante, quien lleva un año sin trabajar, por lo que no tiene suficiente dinero, eso sí, aclaró que tiene un seguro de gastos médicos con el cual pudo salir de apuros en esta ocasión.

"Quiero aclarar, mi papá tiene seguro de gastos médicos, pero yo no quiero que se malinterpreten las cosas: mi papá tiene un año de no trabajar y está sin dinero y a lo mejor después de esto viene una recuperación de otro año, no sabemos. Tenemos una cuenta de mi papá y un GoFundMe de Angélica Vale, a quien se lo agradezco", finalizó.

