Hijo de Carlos Bonavides confiesa si lo llevaría a un asilo

La muerte es algo que le da mucho pendiente a los actores y mucho más cuando tiene hijos pequeños, pues nadie puede saber, lo que les depara el futuro, en ese contexto, Carlos Bonavides, tuvo una plática muy seria con su hijo Tadeo, pues el actor le hizo la pregunta del millón.

¿Tú me llevarías a la casa del actor?, esa fue la pregunta para su pequeño, a lo que el actor de “Una Familia de Diez”, contestó que haría todo lo necesario para que su padre esté bien y aunque no le gusta pensar en el futuro, si le aseguró a su padre, que velará por él.

“Sí, yo creo que todo a su tiempo. No hay que adelantarse y a mí no me gusta pensar mucho en el futuro, pero para todas las situaciones hay que estar preparados, si en algún momento mi padre requiere asistencia de médico o de la Casa del Actor con mucho gusto, con tal de que él esté bien se hará hasta lo imposible”, indicó Tadeo.

Carlos Bonavides queda impactado

Carlos Bonavides cuestiona a su hijo sobre la muerte

Tras la respuesta de su hijo, el actor señaló que el menor sería incapaz de llevarlo a un asilo, ya que lo cuida demasiado, asimismo señaló que su deseo es nunca dejar los escenarios.

“Voy a morirme en el escenario, estaré luchando hasta 5 minutos antes de mi muerte. Él dice eso, pero me cuida como no tienes idea y su mamá también, apenas estuve en el hospital y mi mujer se quedó cuidándome”, precisó.

Trabajará hasta el día de su muerte

El actor, señala que desea morir en el escenario

El actor confesó, su deseo de seguir trabajando, sin importar su edad, ya que sus grandes éxitos en la pantalla chica, le han dado las más gratas alegrías a lo largo de toda su trayectoria.

“Yo si no me llaman, busco mi propio trabajo. Tengo eventos, pláticas, efectivamente hace mucho no me llaman para telenovelas, yo me muevo. Con la edad te van olvidando… Cuando eres joven tienes oportunidades, pero los años pasan y las oportunidades van siendo menos”, comentó.

