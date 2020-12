Hijo de Arturo Montiel niega acusaciones de César D'alessio por agresión

Arturo Montiel, hijo del ex gobernador de Edomex, se encuentra envuelto en un gran escándalo, luego de que uno de los hijos de lupita D’alessio lo acusó de haberlo golpeado salvajemente, denunciandolo en redes sociales.

Los hijos de ambas personalidades protgonizaron una calurosa pelea en redes, donde el hijo de Arturo Montiel, llamado igual que su padre, negó rotundamente las acusaciones hechas por César D’Alessio.

De acuerdo a lo que averiguamos en La Verdad Noticias, el cantante César D’Alessio fue contratado por Arturo Montiel para presentarse en un evento ofreciendo sus servicios por tres horas, que al final terminaron siendo cinco.

Tras el desacuerdo, el hijo de la leona dormida aseguró que Arturo Montiel lo golpeó sin razón alguna, e incluso la novia del cantante sufrió agresiones, ya que fue encerrada en un auto mientras él era golpeado repetidamente.

A través de sus redes sociales fue donde César denunció lo sucedido, agregando lo siguiente: No hubo motivo específico para que me tuvieran que agarrar a golpes, encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes; no voy a parar hasta que se haga justicia, el señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la ch*ngada”.

Las agresiones contra César D’Alessio fueron falsas

Por otro lado, el hijo del ex gobernador de Edomex negó rotundamente las acusaciones del cantante, asegurando que el propósito de las denuncias es únicamente desprestigiarlo, ya que jamás le pusieron una mano encima.

Cabe mencionar que no solo fueron palabras, pues Arturo Montiel ofreció un comunicado donde afirmó que respecto a las imputaciones que se han vertido en contra de su familia, aclara que los hechos sucedidos en la madrugada de este miércoles 16 del año en turno en si domicilio particular no son como los declara el músico César Dálessio en redes sociales, y rechaza categóricamente los falsos señalamientos en su contra".

