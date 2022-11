Hijo de Andrés García enfurece por preguntas sobre la salud del actor: “Me vale”

Leonardo García explota ante cuestionamientos de la salud de Andrés García.

Andrés García y sus hijos siguen dando mucho de qué hablar y ahora es Leonardo García quién enfureció frente a las cámaras, al ser cuestionado sobre el estado de su salud de su padre, argumentando que ya ha hablado mucho del tema.

Recordemos que hace unos días, la hija del actor, Andrea García, encendió las alarmas en el mundo de la farándula, al revelar que el famoso está teniendo problemas de “claridad mental”.

Ante tales comentarios, la prensa cuestionó al hijo de Andrés García, el también actor Leonardo García, sin embargo este enfureció y no pudo evitar mostrar su molestía al hablar de su papá.

En La Verdad Noticias te damos a conicer que en un reciente encuentro con la prensa, Leonardo García fue cuestionado sobre las recientes declaraciones de su hermana, sobre la salud de Andrés García y severamente enojado aseguró que “le vale”.

De igual forma, el actor le recordó a los medios de comunicación ya que ha dado declaraciones sobre la salud de su padre, misma que se ha visto comprometida tras ser diagnosticado con cirrosis hepática.

"No las he visto. Me vale mad.., no voy a hablar. Ya hemos hablado mucho de eso” dijo, asegurando que su encuentro con la prensa, tenía otro motivo, ya que estaba en un evento de meditación.

¡Leonardo García reaccionó molesto al ser cuestionado sobre la salud de su padre, Andrés García! ���� #VLA #ViernesEnQuieroCantar pic.twitter.com/jcr7DiXuYm — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 11, 2022

Como era de esperarse sus comentarios generaron rumores de un distanciamiento con su padre, con quién antes ha tenido fuertes peleas.

¿Cuál es la salud de Andrés García?

El primer actor Andrés García, ha enfrentado complicaciones de salud, de las cuales ha hablado en su canal de YouTube e incluso ha declarado que está en “sus últimos días con vida”.

Pese a su condición, en sus recientes videos, Andrés García ha mostrado una ligera mejoría gracias a los cuidados de médicos.

Andrés García ha revelado que ha tenido un acercamiento con sus hijos Leonardo y Andrés Jr, sin embargo continúan en un fuerte distanciamiento con Andrea García.

