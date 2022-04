Hijo de Alfredo Adame se pronuncia ante la próxima pelea con Carlos Trejo

El hijo de Alfredo Adame, Sebastián, se pronunció en redes sociales tras la pelea de su papá con el abogado de Carlos Trejo, y tras casi confirmarse el enfrentamiento físico entre el actor y el cazafantasmas, el joven afirmó que no quiere que le pase nada a su papá, aunque confesó que pese a su parentezco, no es alguien importante en su vida.

“Mi papá y Carlos Trejo no son importantes en mi vida”.

También recomendó al presentador trabajar sus problemas de ira, pues de ese modo evitará tantos escándalos, aunque aseguró que a él nunca lo llegó a tocar ni a golpear.

En La Verdad Noticias dimos a conocer que la nueva pelea de Alfredo desató memes en redes sociales, haciéndolo tendencia nuevamente.

Alfredo Adame no es importante para su hijo

El actor se alejó de su familia por sus escándalos e ira

Sebastián, quien es integrante de la comunidad LGBT+, señaló que pese a todo lo que se dice en internet de su papá, no está interesado en saber nada de la pelea, lo único que pide es que se comporte como el señor de 60 años de edad que es.

“Lo que él haga es su cosa y simplemente no estoy interesado”.

“Ees mi papá, no le deseo mal, no quiero que le pase nada, pero no deja de ahcer actor que causan escándalo y son decisión de él”.

Lamentó que el actor no quiera formar parte de su vida, parte de él. Confesó ante los medios de comunicación que ya lloró lo que tenía que llorar,pero ahora lo dejó pasar y aunque no lo odia, no lo quiere cerca.

“No es bueno mantener esos odios, no es bueno cargar con eso y voy a seguir mi vida”.

Desde hace mucho tiempo, Sebastián Adame rompió la relación con su papá, y aunque cuestionó la credibilidad del cazafantasmas.

¿Qué edad tiene Carlos Trejo?

El cazafantasmas más polémico de México

El también presentador paranormal tiene 58 años de edad; nació el 21 de julio de 1963 en la Ciudad de México y se ha hecho famoso por participar en investigaciones y presentar presuntas pruebas de que los fantasmas existen.

Dado a su carrera, el pleito de Alfredo Adame y Carlos Trejo lleva años, y parece que pronto llegará a su fin pese a que los insultos y las ofensas siguen en pie.

