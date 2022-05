Hijo de Alfredo Adame pagó 3 mil pesos para que no filtrarán su "pack"

El hijo del actor dejó en claro que aprendió la lección y no volverá a mandar su "pack".

Sebastián Adame, conocido en el mundo de la farándula mexicana por ser hijo del actor Alfredo Adame, causó gran controversia al revelar durante un reciente encuentro con la prensa que ha sido víctima de extorsión por parte de una persona que lo amenazó con filtrar sus fotos íntimas en redes sociales.

Al ser cuestionado sobre su actual situación amorosa, el hijo del también político señaló que se encuentra soltero y que no está interesado en buscar una pareja. Asimismo, descartó la posibilidad de utilizar una app de citas debido a una mala experiencia que tuvo después de intercambiar su “pack” con otra persona.

Sebastián Adame tuvo una muy mala experiencia con las apps de citas.

“La última vez que mandé una nude hace mucho me costó tres mil pesos, entonces no vale la pena… Me extorsionaron, porque pues sí pagué el dinero para que no saliera la foto. No me he vuelto a tomar nada, porque no me voy a arriesgar otra vez al mismo chistecito”, declaró Sebastián Adame en una entrevista retomada por el periodista Eden Dorantes para YouTube.

No presionará la reconciliación con su padre

Respecto a las recientes declaraciones de Alfredo Adame sobre ser un mal padre y sus intenciones de reconciliarse, el joven influencer dejó en claro que no se niega a que esta ocurra pero que ni él ni sus hermanos lo presionarán para que ocurra, pues considera que él debe tomar la iniciativa si en realidad desea retomar el contacto.

“Estamos esperando a que se acerque a nosotros en persona para ver qué va a pasar, cómo se va a resolver esto… Ya estoy cansado de que estuve intentando, de que estuve con toda la actitud para que él siempre estuviera diciendo cosas malas, entonces si va a haber un acercamiento tiene que empezar por él”, concluyó Sebastián Adame.

¿Cuántos hijos tiene Alfredo Adame?

En la actualidad, el actor solo mantiene relación con Vanessa Adame, fruto de su fallida relación con María Luisa Castillo.

Alfredo Adame tiene 4 hijos: Vanessa, Diego, Sebastián y Alejandro. Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, Vanessa es fruto de su fallida relación con María Luisa Castillo y es la heredera universal de la fortuna del actor, esto luego de que él decidiera desheredar a los otros tres hijos que tuvo con la actriz Mary Paz Banquells.

