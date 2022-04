Hijo de Alfredo Adame niega cualquier acercamiento del actor, afirma

Sebastián Adame Banquells, hijo de Alfredo Adame, declaró que su papá no hecho ningún intento por acercarse a ellos, tal y como el actor afirmó que lo haría por el simple hecho de que Magaly Chávez, su actual pareja sentimental, le pidió que se reconciliara con ellos, dado a que llevan meses distanciados.

Es bien sabido que el ex presentador de Hoy ha arremetido en diversas ocasiones contra su ex esposa y madre de sus hijos, incluso ha negado abiertamente ser el padre de los tres jóvenes que nacieron de su matrimonio con Mary Paz Banquells.

Semanas antes de manifestar su “deseo” de acercarse a ellos, Adame insistió en que no deseaba reconciliarse con sus hijos, y señaló que no los necesitaba.

Durante una entrevista para el canal de Youtube Delarosa TV, el joven señaló que es mentira todo lo que su padre ha dicho, ya que no han recibido ningún mensaje por parte del actor.

“De mensajes yo no he recibido nada, yo sinceramente, con todo el gusto del mundo, lo he dicho muchas veces”.