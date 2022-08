Hijo de Alfredo Adame asegura que no encuentra novio por culpa de su padre

Las declaraciones de Sebastián Adame sobre su vida amorosa han causado controversia en redes sociales.

Sebastián Adame, conocido en el mundo de la farándula por ser el hijo menor de Alfredo Adame, causó controversia en redes sociales al revelar que encontrar un novio en México ha sido complicado para él. Sin embargo, el detalle que llama la atención es que el joven de 23 años culpa a su padre de su mala suerte en el amor.

“Se acabó esto de buscar una relación en este país, es un fastidio”, dijo el también hijo de MaryPaz Banquells, quien asegura haberse topado con todo tipo de pretendientes: los que quieren fama, los que temen que el actor arremeta en su contra, los que dejan de responder las conversaciones o se dan a desear y los que hacen que las citas sean un desastre.

El hijo del polémico actor asegura que ha tenido muy mala suerte en el amor.

Ante esta mala racha en el amor, Sebastián Adame asegura que desde ahora preferirá enfocarse en el ejercicio y buscar a su pareja en el extranjero. Como era de esperarse, las declaraciones del hijo del actor pronto causaron controversia en las redes sociales y ya comienzan a figurar entre las principales noticias de la farándula mexicana.

Sebastián Adame pagó para que no filtrarán su pack

Sebastián Adame se niega a buscar el amor en las apps de citas debido a una mala experiencia que tuvo en el pasado.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el hijo menor de Alfredo Adame habla sobre su vida amorosa en público, pues hace unos meses declaró en un reciente encuentro con la prensa que descarta totalmente usar apps de ligue para buscar pareja, esto luego de que tuviera que pagar 3 mil pesos para que no filtren el pack que le envió a otra persona.

“La última vez que mandé una nude hace mucho me costó tres mil pesos, entonces no vale la pena… Me extorsionaron, porque pues sí pagué el dinero para que no saliera la foto”, dijo Sebastián Adame, quien en el pasado fue víctima de ataques homofóbicos por parte de su propio padre.

Te puede interesar: Alfredo Adame apoya a su hijo asistiendo a la Marcha LGBT+ de la CDMX

¿Cuántos hijos tiene Alfredo Adame?

En la actualidad, el actor solo mantiene relación con Vanessa Adame, fruto de su fallida relación con María Luisa Castillo.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Alfredo Adame tiene 4 hijos: Vanessa, Diego, Sebastián y Alejandro. Recordemos que Vanessa es fruto de su fallida relación con María Luisa Castillo y es la heredera universal de su fortuna, esto luego de que el actor decidiera desheredar a los otros tres hijos que tuvo con Mary Paz Banquells.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales