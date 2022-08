Hijo de Alejandro Fernández defiende a su papá de burlas por su look de señora

Desde hace unos semanas Alejandro Fernández ha estado en el ojo del huracán debido a su renovado cambio de look que no dejó indiferente a nadie.

Pues en redes sociales circuló la nueva imagen del cantante, en donde tenía el cabello casi hasta los hombros y con un peinado que muchos clasificaron como de señora.

Debido a esto, y tal y como te contamos en La Verdad Noticias, el hijo de Vicente Fernández tuvo que salir a declarar acerca de su cambio de aspecto, en el que dedicó une mensaje en redes sociales para sus haters, y expresó que no le importan las críticas pues él es feliz tal y como está.

Alex Fernandez sale a defender a su papá

Alex Fernández defendió a su papá de las críticas por su look aseñorado

Sin embargo El Potrillo no fue el único que dedicó un mensaje a los haters y a los que están demasiado preocupados por su look, sino que también su hijo Alex Fernández tuvo algo que decir al respecto.

El hijo de El Potrillo aseguró que las críticas hacia su padre le tienen sin cuidado y que incluso le da risa .

"A mí se me hace chistoso porque a veces digo, ‘cómo hay gente que quiere tirar mier* que va, se mete a tu perfil, se mete a tu foto, se pone a comentar, que dices ‘a ver, si te valgo madres, si no te interesa, lo último que haces es meterte a su perfil’ y aparte luego te metes y te siguen, o sea, entonces está muy chistoso. Sí, se me ha hecho bastante chistoso", dijo a un medio digital.

Además de que agregó que los haters son un medidor para saber que tan bien van, pues le ayudan a posicionarse en redes sociales.

"Yo veo a los haters como un medidor de qué tan bien vamos, porque si de repente veo como que ‘ay wey, ya hay más haters’, siento que perfecto, está bien, porque son como un parámetro para mí. Les diría que gracias por ponerme atención, por subir el algoritmo".

Asimismo agregó que su padre siempre ha tenido una versatilidad tanto para la música como para la moda, pues ha cantado desde Pop hasta mariachi, además de que ha cambiado de apariencia varias veces.

“Él ha traído todos los looks, pelo largo, pelo corto, mohawk, porque él es así de andar con todo, lo que me ponga de todos modos va a ser algo que ya haya usado mi papá, por eso me dejé el candado, como un poco diferenciador, ahora ya me lo quité y me dejé el bigote”

¿Qué edad tiene Alex Fernández Jr.?

La familia Fernández, Alex,Vicente y Alejandro

Alex Fernández Jr es el nieto de Vicente Fernández e hijo de Alejandro Fernández quien actualmente se desempeña como cantante del género regional mexicano.

Nació el 4 de noviembre de 1993 en la Ciudad de México, por lo que actualmente cuenta con 28 años de edad en los que también ha querido seguir los pasos de su abuelo y su padre.

En la música el joven ha logrado una nominación al Latin Grammy por mejor Album de Música Ranchera/Mariachi, además de tres nominaciones al Premio Juventud en distintas categorías y dos más en a los Premios Lo Nuestro

