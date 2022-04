Hijo adoptivo de Die Antwoord los acusa de abuso y explotación

Las declaraciones de Gabriel du Preez han causado indignación entre los cibernautas.

Die Antwoord, el dúo sudafricano conformado por Yolandi Visser y Ninja, se ven envueltos en una nueva polémica, esto luego de que su hijo adoptivo Gabriel "Tokkie" du Preez los acusara de abuso sexual, explotación infantil y otros comportamientos inapropiados para él y sus hermanos.

El joven, hoy de 20 años, declaró en entrevista con el cineasta Ben Jay Crossman para su canal de YouTube que él fue adoptado por la controversial pareja en 2010 como un acuerdo de crianza temporal con su madre biológica. Desde ese momento, él apareció en varios videos musicales, además de ser obligado a degradar a su familia verdadera por su condición económica.

En entrevista con Ben Jay Crossman, Gabriel “Tokkie” du Preez reveló el infierno que vivió al lado de sus padres adoptivos.

Debido a que sufre de una rara enfermedad de la piel llamada displasia ectodérmica hipohidrótica que le provoca un desarrollo anormal en la piel, uñas y dientes, Yolandi Visser y Ninja no dudaron en lucrar con su apariencia para beneficiar el estilo de su proyecto músical, aunque también denunció que le hicieron creer que él era un demonio.

“Me adoptaron para ser un esclavo. Me hicieron sentir que realmente no estaba siendo amado… Me hicieron creer que podía quemar a la gente en el infierno y que yo soy el rey del infierno”, fueron las declaraciones de ‘Tookie’, mismas que fueron reiteradas en otra entrevista, ahora para el sitio News24.

Sin embargo, el detalle que indignó a más de un cibernauta fue cuando Gabriel ‘Tokkie’ du Preez aseguró que él y su hermana fueron víctimas de abuso sexual, ya que sus padres adoptivos los exponían a contenido de índole sexual y tenían cierto tipo de comportamientos que le hacían sentir incómodos.

Exponerlo a pornografía y juguetes sexuales.

Animarlos a desnudarse y unirse a ellos en la sauna.

Llevarlos a una clínica privada para extraerles sangre, supuestamente para un ritual de sangre.

“Felicitarlo” por apuñalar violentamente a su hermano mayor.

Incitarlos a recrear escenas violentas en el video musical de ‘Don't Take Me For AP***’.

Ser acosados sexualmente por sus propios padres, quienes le ofrecen alcohol y drogas sin problema alguno.

Cabe destacar que el joven, quien ya está de regreso en su casa en Vrededorp, un pequeño y marginal suburbio en Johannesburgo, Sudáfrica donde vive con su hermano mayor, menciona que teme por su vida tras esta polémica. Por otro lado, los interpretes de 'Fatty Boom Boom' han dicho a través de su equipo de trabajo que no está de acuerdo con sus declaraciones.

¿Quiéne son Die Antwoord?

Su talento en la escena musical ha sido opacado por los múltiples escándalos en los que se han visto involucrados.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Yolandi Visser y Ninja se unieron en el 2008 para formar Die Antwoord, grupo cuya discografía está conformada por 7 álbumes de estudio y dos EP’s. Lamentablemente, su imagen artística se ha visto opacada por los múltiples escándalos que protagonizan.

Fotografías: Redes Sociales