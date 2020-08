Hijas de Andrea Legarreta se exponen al Coronavirus y las tachan de irresponsables

En una imagen publicada en Instagram Erik Rubin enseñó que a sus hijas no les importa el Covid-19, pues ambas decidieron dejar la cuarentena para poder ir a comer con una familiar, exponiéndose al virus, que aún sigue presente en nuestro país.

Por si fuera poco, las jóvenes Mía y Nina no traían puesto el cubrebocas, y tampoco se les veía respetando del todo la sana distancia, aunque la más pequeña de las hijas de Andrea Legarreta si se encontraba a un metro de distancia.

El público no le perdonó a las jóvenes que rompan la cuarentena, pues si bien ellas no son “Factor de riesgo”, si ponen en peligro a las demás personas, y los fans no consideran “Esencial” haber ido a un restaurante, por lo que dejaron algunos comentarios en la publicación atacandolas.

“Y el cubrebocas?”, “¿Y el cubrebocas, es que son ignorantes que no saben que hacer o que?”, “No entienden por lo que estamos pasando, les vale, lo malo que contagian a otros”.

Familia Legarreta ¿No se cuida del Covid-19?

No es la primera vez que hacen críticas a la familia de Andrea Legarreta por no ser conscientes ante la pandemia por Coronavirus, ya la conductora del programa Hoy no ha tomado las medidas necesarias en el foro, y si bien al aire respeta la sana distancia, basta con ver las fotos del backstage para darse cuenta que no le importa.

Pues la famosa ha subido varias fotos a Instagram en donde abraza a los otros conductores, e incluso a invitados especiales que llegan al foro, poniéndose en riesgo de contagio de la enfermedad.

Erik Rubín alega que ya estaban hartos de tanto encierro, y que ya era justo y necesario una salida a comer.

A nadie le gusta estar encerrado en esta pandemia, sin embargo, son normas comunitarias que hay que seguir para evitar la propagación del virus ¿Crees que las hijas de Andrea Legarreta fueron irresponsables?.