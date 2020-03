Hijas de Andrea Legarreta le prohíben unirse a TikTok ¿Se avergüenzan de ella?

Durante la reciente emisión del programa “Hoy” de Televisa, Andrea Legarreta reveló el verdadero motivo por el que no sube vídeos a la popular plataforma, TikTok y es que sus hijas no la dejan, e incluso se lo prohibieron.

Del Instagram de Andrea Legarreta

Mía Rubin de casi 15 años de edad y NIna Rubín de 13 años, le han rogado a Andrea Legarreta que no siga la tendencia de famosas como Erika Buenfil e Itatí Cantoral, quienes se han convertido en sensaciones de TikTok con sus cómicos vídeos.

“Mis hijas me dicen ‘mamá por favor tú no mamá, si te encargo que tú no’, y yo les contesto ‘no, no te preocupes’”, explicó Andrea Legarreta a sus compañeros en Hoy.

Mientras Andrea Legarreta tiene prohibido el uso de TikTok, estrellas como Itatí Cantoral triunfan en la plataforma, en especial desde que lanzó su reto “Maldita Lisiada”.

Andrea Legarreta sí tiene TikTok

Pese a que sus hijas le han implorado no unirse a TikTok, la conductora de Televisa, Andrea Legarreta confesó que sí tiene una cuenta en la popular plataforma pero no la usa, aunque ha subido vídeos de sus hijas a su perfil.

“Tengo ahí como cuatro vídeos porque hace mucho esta cuenta se llamaba Musical, entonces lo abrimos y hacíamos videos. O sea tú ves los videos que yo tengo y son de ellas chiquititas y entonces me dijeron ‘por favor tú no, en serio no’”, explicó Andrea Legarreta.

Galilea Montijo mencionó que su hijo la convenció de unirse a TikTok pero adolescentes como las hijas de Andrea Legarreta sienten vergüenza.

“Los niños nos meten, ya a las adolescentes les damos pena [...] Diles que no se avergüencen de su tía La Gali”.

