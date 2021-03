Hija menor de Jenni Rivera debuta como modelo de talla grande

Jenicka López, la hija menor de la fallecida cantante Jenni Rivera, sorprende a propios y extraños al debutar como modelo de talla grande en las redes sociales. De esta manera, todos los hijos de la también conocida como “La Diva de la Banda” han logrado incursionar en el mundo del entretenimiento.

De acuerdo a diversos sitios, Jenicka López ha firmado un contrato con una destacada agencia estadounidense para trabajar como modelo de talla grande o curvy. Este trabajo ha permitido a la hija menor de Jenni Rivera romper los estereotipos de la sociedad y enseñar a las mujeres a aceptar y amar su cuerpo.

Sin embargo, su incursión al mundo del modelaje la ha convertido en blanco de duras críticas, pero esto no es algo que a ella le afecte, así lo confesó Jenicka López en una reciente entrevista para la revista People: “Me critican por mis curvas y por lo que me pongo, y me pone nerviosa porque a veces me critican mucho y muy feo. Pero eso me motiva”.

Asimismo, asegura que la talla no le preocupa, pues toma de ejemplo a la cantante Jenni Rivera, quien en vida demostró que una mujer con curvas puede y debe lucir sexy: “Mi mamá tenía unas curvas supersexis, las apreciaba mucho. Ella me dio este cuerpo y es un homenaje a ella porque me parezco a ella y en cada cosa que hago la tengo en mente”.

Hija de Jenni Rivera también es una beauty blogger

Además de ser modelo curvy, Jenicka López es una destacada influencer de belleza en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Jenicka López comparte sus sesiones fotográficas utilizando los atuendos de las diversas marcas que representa, pero además de ser una modelo de talla grande, la hija de Jenni Rivera también se ha consolidado como una beauty blogger, pues suele compartir consejos de belleza y rutinas de maquillaje a sus seguidores.

En lo que respecta a las fotos que comparte en Instagram, la ahora modelo Jenicka López asegura que busca inspirar a otras mujeres: “Cuando subo una foto en las redes sociales me gusta verme bien, hacerlo bien, para que otras muchachas vean que se puede, que no tengan pena. Nadie va a quererme más que yo y todas tienen que hacer y pensar en eso”.

s

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook y mantente informado.

Fotografias: Instagram