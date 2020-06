Hija del cantante country Hank Williams Jr., muere en accidente automovilístico

Katherine Williams-Dunning, la hija del cantante de música country, Hank Williams Jr. y su tercera esposa, Mary Jane, murió en un accidente automovilístico en Tennessee el sábado por la noche. La joven tenía 27 años de edad.

Katherine Williams-Dunning era madre de dos hijos

Tennessee Highway Patrol (Patrulla Carretera de Tennessee) confirmó a medios de comunicación locales que Katherine Williams-Dunning sufrió heridas fatales cuando el Chevrolet Tahoe 2007 que conducía se estrelló alrededor de las 7:45 p.m. Su esposo, Tyler J. Dunning, de 29 años, estaba en el asiento del pasajero y fue trasladado a una sala de emergencias cercana con heridas.

El vehículo de la joven hija de Hank Williams Jr., viajaba hacia el sur por la autopista 79 mientras remolcaba un bote cuando cruzó la mediana divisoria de la carretera y comenzó una secuencia de vuelco, según la Patrulla de Carreteras de Tennessee. El vehículo cruzó los carriles hacia el norte y llegó a un descanso final en el arcén este de la carretera.

"Esta es una investigación activa y más detalles estarán disponibles más adelante", dijo un portavoz de la Patrulla de Carreteras de Tennessee, según The Paris Post-Intelligencer.

Hank Williams pierde a hija de 27 años

En su página de Facebook, el hermano de Katherine, el también músico Sam Williams, pidió oraciones por su familia. La publicación del hijo de Hank Williams Jr. ha sido eliminada desde entonces.

El padre de la joven Katherine, Hank Williams Jr. de 71 años, es hijo de la legendaria estrella del country, famoso por sus éxitos de rock country como "Wild Streak" y su himno de larga duración para Monday Night Football.

Katherine era la más joven de los cinco hijos de Hank Williams Jr., que incluyen al artista country y punk rock Hank Williams III.

En su cuenta de Instagram, Williams-Dunning frecuentemente publicaba fotos de ella y su padre, Hank Williams Jr.. Hace solo dos semanas, publicó una foto de su infancia en los brazos de su padre en honor a su cumpleaños

"¡Una foto del recuerdo para mostrarles que siempre he sido la niña de un papá!" Williams-Dunning escribió. “¡Feliz cumpleaños a mi papá, mi héroe! ¡Las lecciones que me has enseñado en esta vida son, con mucho, algunos de los regalos más preciados que jamás recibiré! ¡Espero que hayas tenido el mejor día!.

Madre de dos hijos, Williams-Dunning también dirigió una empresa de ropa llamada Weston Jane. Los productos, creados "como una forma de educar a las madres", son todos hechos a mano o impresos por madres, dice la página. La familia vivía en Springville, Tenn.

En su página de Instagram, la hermana mayor de Williams-Dunning, Holly Audrey Williams, compartió una foto familiar tomada el viernes.

"No tengo palabras. El viernes por la mañana, convencí a la familia para que tomara esta foto y no tenía idea de que sería la última vez que estuviéramos juntos con mi preciosa hermanita Katie. Todos fuimos al funeral de mi tía abuela el jueves, a quienes todos amamos mucho, y ahora nos enfrentamos con otro ", escribió. “TODO lo que necesitamos son oraciones. Mi papi. Mi hermano pequeño. El esposo de Katie (está despierto y responde; todavía no conoce el alcance de la lesión). Mi sobrina y sobrino Su mamá. La familia Dunning. Todos nosotros. Entonces. Muchos. Oraciones. Jesús está cerca Gracias a todos."

La también hija de Hank Williams Jr. cerró el post un versículo de la Biblia: “Ten piedad de mí, oh SEÑOR, porque estoy angustiado; mis ojos se debilitan de dolor, mi alma y mi cuerpo de dolor".

Hank Williams Jr., aún no ha emitido una declaración pública sobre la muerte de su hija.