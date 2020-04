Hija de Will Smith se sincera sobre sus adicciones en nuevo programa de su madre

La hija de Will Smith, Willow Smith, fue la invitada especial en el nuevo programa de su madre, Red Table Talk, donde habló sobre su adicción a la marihuana y cómo afectó toda su vida.

Del Instagram de Red Table Talk

En el programa transmitido por Facebook Watch, Willow Smith habló con su abuela, Adrienne Banfield-Jones de 66 años de edad sobre como sobrellevar las adicciones, en especial durante la cuarentena por coronavirus.

La hija de 19 años de edad de Will Smith confesó que lleva 3 meses sin fumar marihuana, lo que le ha permitido darse cuenta de cómo su adicción le estaba afectando, su rutina y a todos a su alrededor.

“Cuando dejé de fumar fue una gran revelación. Hay tantas personas a las que llamé, amigos en mi vida, a las que simplemente me alejé. Realmente me hizo pensar: '¿Esto es realmente interesante?'”.

Por su parte, Jada Pinkett Smith, madre de Willow y esposa de Will Smith, le reveló a su hija que podía ver los efectos que la adicción a la marihuana tenía en ella, aún antes de que decidiera dejarlo.

Familia de Will Smith supera las adicciones

En la última emisión de Red Table Talk, las mujeres reveló que Willow no es el único miembro de la familia de Will Smith que ha superado adicciones, algunas no tan riesgosas como la marihuana.

Adrienne Banfield-Jones, suegra de Will Smith, confesó haber sido adicta a la heroína en su juventud, adicción con la que luchó por más de 20 años de su vida.

“No podía ocultar.. el daño emocional y el daño espiritual que me hice a mí misma y a los demás. Eso fue devastador”.

Además, la hija de Will Smith hizo un llamado al público del programa de su madre a no caer en adicciones como consecuencia del confinamiento por coronavirus.