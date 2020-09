Hija de Valentín Elizalde revela que Tano Elizalde la amenazó de muerte

Luego de que la familia de Valentín Elizalde revelara que Tano Elizalde esta fuertemente involucrado en la muerte del cantante, una de las hijas de "El Gallo de Oro" asegura que tanto ella como sus familiares han recibido amenazas de muerte vía telefónica y por redes sociales.

Valentina Elizalde denunció en una entrevista exclusiva para el programa ‘Ventaneando’ que después de recibir numerosas intimidaciones, su familia descubrió que quien está detrás de todo esto es Tano Elizalde.

"He recibido desde críticas a amenazas de muerte. Me daba un poco de miedo, pero ahora ya no, una persona como él no está bien ni mentalmente ni en su persona, no tiene la capacidad de hacernos algo más, sino que es puro hablar, pero no lo va a hacer", declaró la hija del fallecido cantante.

Valentina Elizalde rompió el silencio sobre las amenazas de Tano Elizalde.

Tano Elizalde busca intimidar a Valentina Elizalde

La también cantante detalló que desde que se dio a conocer que Tano Elizalde estaba involucrado en el asesinato de “El Gallo de Oro”, él ha tenido que usar varios números telefónicos para evitar a la prensa y los mensajes de odio, esto ayudó a sus tíos a descubrir que el primo de su padre era el autor de dichas amenazas.

Se cree que Tano Elizalde es cómplice del asesinato de Valentín Elizalde.

"Mis tíos tienen muchos contactos y como que se pusieron a investigar de donde provenían porque Tano también está lleno de números para no ser contactado. De ahí se agarraron mis tíos y empezaron a investigar a fondo y se dieron cuenta que era él", añadió Valentina Elizalde.

Además reveló que si Tano Elizalde insiste en hacer el documental sobre la vida de su padre, toda su familia procederá legalmente contra su tío.

"Él sigue con su idea de hacer un documental, pero creo que lo hace más por el odio que trae, que por otra cosa. Mis tíos y yo, toda la familia, hemos hablado que si saca ese documental él puede quedar en la cárcel. Él ya se enteró de lo que puede pasarle, pero como es muy necio, no piensa mucho las cosas, pero bueno, ultimadamente allá él. Lo que está haciendo está mal y lo que va a pasar es que se va a tragar sus palabras", finalizó.

Fotografías: Instagram