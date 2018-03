Hija de Tony Bravo defiende a su hermana acusada de homicidio

Luego de darse a conocer que María Elizabeth Tanus, hija del actor Tony Bravo, presuntamente asesinó a su pareja, su hermana Antoinette Tanus rompió el silencio y afirmó que su familiar actuó en defensa propia. Tras explicar que su hermana conoció a su pareja a través de las redes sociales, alertar sobre este tipo de relaciones e invitar a sus seguidores a conocer las dos versiones del caso, Antoinette explicó: “Esta persona amenazó a mi hermana, en la discusión que tuvieron la estuvo amenazando diciéndole que él era el diablo y que había venido a torturarla, enloquecido cerró del departamento con llave, se guardó la llave y la empezó a agredir física y emocionalmente, le dijo que la iba a matar, que iba a violar a una de sus hijas después de matarla a ella y que él era portador de VIH y que él había venido a contagiarla”. “Mi hermana sólo se defendió. Gracias a Dios no es un caso más de feminicidio (…), como ella resultó ilesa por defender su vida, su integridad, ahora la están atacando”, destacó. De la misma manera, Antoinette habló al respecto de la versión que asegura que su hermana lo mató de 52 puñaladas. “Están diciendo que fueron 52 puñaladas (…), mi hermana es una mujer de 1.70, delgada; él era una persona de 1.80, corpulenta. Formen su criterio”. https://www.facebook.com/antoinette.tanus/videos/vb.100007056154298/2012164129028773/?type=2&theater Cabe recordar que la mañana del domingo 1 de octubre, la hija del actor fue detenida por presuntamente asesinar a su pareja en un departamento en la ciudad de Puebla, luego de que sus vecinos reportaran a la policía que escuchaban una fuerte discusión proveniente de ese lugar. El 3 de octubre, un juez inculpó a María Elizabeth el delito de homicidio calificado en agravio de su ex pareja, quedando bajo prisión preventiva. Hasta el momento, Tony Bravo ha preferido mantenerse al margen y no ha brindado ninguna declaración al respecto.

Te puede interesar