Hija de Steven Spielberg no será condenada por el caso de violencia doméstica/Foto: Page Six

El caso de violencia doméstica de la hija de Steven Spielberg, Mikaela, ha sido desestimado. La hija adoptiva de 24 años de Spielberg y su esposa Kate Capshaw fue arrestada en febrero y acusada de un delito menor de violencia doméstica luego de una supuesta disputa violenta con su entonces prometido Chuck Pankow.

Sin embargo, desde entonces, el caso de Mikaela ha sido desestimado por funcionarios del Tribunal Penal de Howard Gentry y ha sido declarado cerrado.

Un portavoz de la Oficina del Fiscal General en Nashville le dijo a TMZ: “Mikaela Spielberg completó con éxito las clases de asesoramiento ordenadas por la corte después de su arresto en febrero.”

“Nos dijeron que Mikaela ya había estado asistiendo a terapia desde octubre de 2019, pero el enfoque de sus clases semanales cambió después de su arresto. Nos dijeron que el informe final fue muy bueno... lo que resultó en que el juez desestimara su caso de violencia doméstica”, revelaron las fuentes.

Mikaela fue arrestada luego de una discusión con su novio después de regresar a casa de un bar. Ella supuestamente hizo erupción y le arrojó objetos después de que él le dijo algo "grosero".

Los policías observaron una herida visible en el prometido de la joven (sangre seca en su mano y una muñeca hinchada) y determinaron que Mikaela era la agresora.

El arresto se produjo inmediatamente después de que Mikaela anunciara su carrera en solitario en el porno.

La joven Mikaela fue arrestada unos días antes de que anunciara que ingresaría a la industria del cine para adultos; posiblemente esta fue la razón por la que la ex pareja tuvo una fuerte pelea/Foto: Talent Reca

Mikaela Spielberg fue quien llamó a la policía

En declaraciones a Fox News, Mikaela dijo que el sobreseimiento del caso era el único resultado con el que estaría feliz, dado que inicialmente había llamado a la policía por temor a su propia seguridad.

"Siento que abandonar el caso fue exactamente lo correcto, que es comenzar a participar en la justicia restaurativa", dijo.

“Solo quiero sentirme segura de nuevo. Yo era inocente. No estoy amargada por eso. Estoy traumatizada. Siento que la frecuencia con la que me revisaron durante ese período de tiempo no fue suficiente”, dijo la hija del galardonado Steven Spielberg.

Ella continuó: "Siento que mi comunidad no se acercó lo suficiente para preguntarme qué estaba pasando. Estoy profunda, profundamente preocupada, temerosa y traumatizada ahora que esto ha terminado".