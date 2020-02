Hija de Steven Spielberg incursiona en el mundo de cine para adultos

Steven Spielberg es uno de los directores de cine, y miembros de La Academia, más importantes que hay en el mundo, y actualmente se ha convertido en tendencia, y no precisamente por un nuevo proyecto, sino por que su hija de 23 años Mikaela ha dado una noticia muy impactante, y es que quiere ser actriz porno.

Mikaela fue adoptada en la relación del cineasta Steven Spielberg con la actriz Kate Capshaw, por lo cual su hija ha crecido involucrada en el mundo del cine, pues ha sido el dia a dia de sus papás, pero, ha querido darle la vuelta a el trabajo de sus padres, pues si bien conservará la tradición de estar inmiscuida en el cine y la actuación, su arte estará dedicado al entretenimiento para adultos.

Mikaela será actriz porno y bailarina de striptease

La joven Mikaela Spielberg confesó para el diario británico The Sun que desea ser actriz porno, y que incluso, ya ha comenzado a hacer sus primeros videos eroticos, producidos por ella misma. Resaltó que, además quiere ser bailarina de algún club nudista, por lo que busca obtener su licencia como trabajadora sexual.

“Me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y, francamente, me cansé de que dijeran que tenía que odiar mi cuerpo. También me cansé de trabajar día a día en algo que no era satisfactorio para mi alma“, confesó Mikaela para el popular diario británico.

Mikaela además contó que ya le ha dicho a sus padres Steven Spielberg y a Kate Capshaw sobre su decisión, y aseguró que lejos de estar molestos, en realidad están intrigados, esto se los comunicó a través de una videollamada.

Mikaela vive lejos de sus padres, pues ella se encuentra en Nashville, Tennessee, y dijo que su mayor objetivo es independizarse económicamente de sus padres, razón por la cual, también realizará este trabajo.

