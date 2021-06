Hija de Sergio Andrade fue comparada con Gloria Trevi por esta razón

Valentina de la Cuesta, la hija de Sergio Andrade fue comparada con Gloria Trevi, situación que causó furor en las redes sociales y todo surgió durante su participación en "De primera mano", donde la joven tuvo la oportunidad de dar a conocer su faceta como cantante.

Y es que, la hija del compositor y Karla de la Cuesta tuvo su debut en televisión y durante la entrevista que concedió a los conductores, reveló que está enfocada en sacar adelante su carrera musical.

La joven de tan solo 21 años de edad no ha dejado de trabajar y está enfocada en promocionar su nuevo sencillo que lleva por nombre "Espectro nebular", incluso la mamá de Valentina de la Cuesta ha apoyado a su hija, así lo ha compartido a sus fans de Instagram.

¿Por qué compararon a la hija de Sergio Andrade con Gloria Trevi?

A través de la cuenta de YouTube del programa "De primera mano", dieron a conocer la entrevista que tuvo la joven con Gustavo Adolfo Infante, pero lo que dividió opiniones fue el look que usó la hija de Karla de la Cuesta, ya que aseguraron que lucía como Gloria Trevi.

De igual forma otros internautas comentaron que Valentina quería imitar a la intérprete de "Zapatos viejos", pues en La Verdad Noticias te hemos compartido las fotos de Gloria Trevi de cómo lucía la cantante durante sus comienzos en la industria musical.

La cantante lucía un estilo muy rockero y atrevido, razón por la cual los internautas recordaron el look que la artista usaba en aquellos años y no dudaron en comparar a la joven con la famosa, incluso algunos mencionaron que Valentina copió el look de Trevi.

¿Valentina de la Cuesta odia a Gloria Trevi?

La hija de Andrade fue comparada con Gloria Trevi por su look

En una ocasión, la hija del compositor Andrade arremetió contra la cantante, y comentó que no cree que Gloria Trevi sea una víctima, sino todo lo contrario, pues recordamos que estuvo involucrada en el secuestro de menores de edad.

Pero a pesar del tormentoso pasado de sus padres, Valentina, la hija de Karla de la Cuesta, quien fue una de las víctimas del clan Trevi-Andrade, prefiere dejar en el pasado lo que pasó con Andrade, pues ahora ha estado enfocada en su carrera musical.

La hija de Sergio Andrade se ha vuelto muy activa en las redes sociales. Recientemente compartió algunas fotos y video de la interpretación que realizó en "De primera mano" donde demostró su talento. ¿Crees que la joven copió el estilo de Gloria Trevi? Déjanos tus comentarios.

