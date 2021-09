Hija de Sergio Andrade critica a quien sea fan de Gloria Trevi

La hija de Sergio Andrade "estalló" en contra de Gloria Trevi después de que fue acusada de lavado de dinero, asegurando que quienes siguen o son fans de la cantante lo hacen porque no están conscientes de las cosas que ha hecho en el pasado.

"El hecho de que 4 millones de personas (Instagram) les parezca buena idea seguir a alguien así, yo no me quiero meter en eso, solamente sé que si alguien la sigue es que no sabe pero tal vez algún día lo sepa y aún así va a haber gente que la va a seguir", dijo Valentina de la Cuesta.

Mientras que Gloria Trevi afirma que Sergio Andrade “no pagó lo que debía haber pagado” por los crímenes del llamado clan Trevi-Andrade, la hija del productor parece considerar que la cantante tampoco ha saldado su deuda con la sociedad.

Hija de Sergio Andrade opina sobre Gloria Trevi

Valentina de la Cuesta critica nuevamente a Gloria Trevi

Esta no es la primera vez que Valentina de la Cuesta atacó a Gloria Trevi y Sergio Andrade, quienes fueron arrestados e investigados en los 90´s e inicios del 2000 por crímes como secuestro, abuso y explotación de menores, entre otros.

"¿Por qué la gente sigue a Memo Aponte, a Ricardo Ponce o a YosStoP? La gente se ciega por su fanatismo [...] mi opinión al respecto es únicamente esa [...] ¿por qué hay gente siguiendo [...] a tantas personas que son agresoras", comenzó Valentina de la Cuesta.

"Pero eso es cosa de cada quien, cada quien tiene su proceso de deconstrucción a su ritmo y a su paso y es muy difícil ver a alguien a quien admiras hacer cosas trágicas, ser agresor, pero cada quien a su ritmo", explicó la hija del conocido abusador.

Gloria Trevi acusada de lavado de dinero

Gloria Trevi y su esposo son acusados de lavado de dinero

Como te informamos en La Verdad Noticias, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno Federal anunció que la cantante mexicana y su actual marido son investigados por lavado de dinero y defraudación.

Tras el reporte, Gloria Trevi negó en TikTok acusaciones por evasión fiscal: "¿Es verdad que te están investigando por evasión fiscal?, no yo soy mi propia fuente de trabajo", dijo la cantante en el vídeo respecto a la presunta evasión fiscal de 400 millones de pesos.

