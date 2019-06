Hija de Ricardo Montaner envuelta en un ESCÁNDALO por íntimo chat (FOTOS)

Tal parece que las cosas no han ido de lo mejor para la hija del cantante venezolano, Ricardo Montaner, pues recientemente se ha visto envuelta en un escándalo que ha dejado a sus seguidores impactados. Incluso, muchos arremetieron en contra de ella.

Y es que recientemente se ha filtrado un chat íntimo entre la hija de Ricardo Montaner y su novio Camilo Echeverry, en el que al parecer desvela el tipo de relación "enfermiza" que ambos jóvenes mantienen.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram, que Evaluna Montaner divulgó una conversación con su novio Camilo Echeverry que generó una polémica entre sus fanáticos y uno que otro comentario ríspido.

Incluso un usuario hizo una captura de la conversación de la pareja y la publicó halagando el romanticismo de este par de jóvenes, sin embargo, muchos opinaron que la relación está alcanzando un punto “tóxico”, de dependencia y no de amor.

“Te juro que me dan ganas de preguntarte: ‘¿cómo estoy?’ Y que tú me digas: ‘hoy estás feliz’, y yo me pongo feliz”, escribió Camilo a la hija de Ricardo Montaner.