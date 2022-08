Hija de Raúl Araiza se declara panromántica y demisexual ¿Qué significa?

Camila Araiza revela que definirse panromántica y demisexual salvó su vida

La hija de Raúl Araiza acudió como otros miles a la Marcha del Orgullo LGBT de la Ciudad de México, donde presentó a Camila, su novia, ante las redes sociales y habló un sobre la importancia de la responsabilidad en la salud mental.

Ante sus miles de seguidores en su cuenta oficial de Instagram la joven dijo ya no tener miedo a ser ella misma porque había comprendido que era más que un nombre, edad, género y sobre todo un cuerpo, ganándose el respeto de toda la comunidad.

Respecto a su padre, que recientemente fue dado de alta por haber recaído del alcohol, la joven siempre se ha referido a él como una figura paterna que ha estado presente en los momentos clave de su vida y que le ha respetado en cada una de las decisiones que ha tomado.

Como previamente te comentamos en La Verdad Noticias, la joven habló sobre la importancia de haber sido abiertamente honesta consigo misma y hablar con sus seguidores sobre su postura frente a sus preferencias sexuales.

“Lo que sucedió es que tuve un encuentro de identidad conmigo misma, en lo emocional y en lo psicológico. Cuando salí a decir lo que soy, lo hice con mucha valentía, fortaleza, resiliencia y… me salvó la vida”, platicó Camila Araiza.

De tal manera que la joven en entrevista para la revista Quién, declaró específico que en la actualidad se ama tal y como es: “Mi sexualidad se confirma hasta este punto de mi vida, a mis 25 años. No es que me guste el físico de alguien sino su alma, su energía. Para mí, todos hemos sido todos, y no tiene nada que ver el traje que traigas puesto, aunque, a través de éste pude encontrar totalmente mi verdad y, finalmente opté por quitármelo. Hoy creo en lo expansivo, porque yo puedo amar a cualquier persona, porque aquella línea de vida que la sociedad nos ha impuesto sólo nos limita y es cuando debemos preguntarnos ‘¿en qué momento estamos haciendo lo que nos hace feliz?’”.

¿Quién es la hija de Raúl Araiza?

Camilia Araiza Es toda una celebridad en las redes sociales compartiendo con sus seguidores o historia de vida desde que en el pasado mes de julio se declaró parte de la Comunidad LGBT y formó parte de la marcha por el orgullo gay que se realizó en la Ciudad de México.

Curiosamente en en la misma celebración compartió en sus redes sociales el amor que siente por Camila Solórzano la cual es su novia desde hace un par de meses y con quién ha compartido los momentos más bellos de tu vida.

Actualmente la hija de Raúl Araiza se dedica a ser influencer en las redes sociales y junto a su novia se han respaldado la una a la otra en cada una de las decisiones que toman en su joven vida.

