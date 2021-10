Hija de Paul Walker se casa y es llevada al altar por Vin Diesel

Meadow Walker, la hija de 22 años del fallecido actor Paul Walker, ha caminado hacia el altar para unir su vida en matrimonio con Louis Thornton-Allan después de un compromiso de dos meses. Si bien hay muchas razones por las que una novia no camina por el pasillo con su padre, debes de saber que la joven modelo sufrió la muerte del actor en 2013.

A través de su cuenta de Instagram, Meadow Walker compartió fotos y videos del emotivo momento, pero el detalle que llamó la atención es que Vin Diesel, co-protagonista de la saga Fast & Furious y mejor amigo del fallecido actor, fue quien la llevó por el pasillo en representación de su padre.

La hija del actor presumió imágenes y videos de su boda en su cuenta oficial de Instagram.

Si bien, la hija de Paul Walker acaba de compartir las fotos y los videos en redes sociales, un artículo de la revista Vogue dio a conocer que la boda tuvo lugar “a principios de este mes”.

La relación entre Vin Diesel y Meadow Walker

Desde el 2013, el actor ha estado al pendiente de la hija de su mejor amigo fallecido.

El vínculo entre Diesel y la hija de Paul Walker es bastante fuerte. Recordemos que el actor le dijo a la revista Extra en junio: “Ella es la primera persona en el Día del Padre que me desea un Feliz Día del Padre… Verla con mis hijos es una de las cosas más hermosas. Hay momentos en los que la veo jugando con [su hija de 6 años] Pauline, y me golpea tan profundo porque solo puedo imaginar lo que mi hermano ve cuando ve eso… Me siento muy protector”.

¿Cómo murió Paul Walker?

El actor perdió la vida en un accidente automovilístico, en donde él era el copiloto.

Paul Walker murió el 30 de noviembre de 2013. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el actor falleció al estrellarse el Porsche en el que viajaba con un amigo contra un arbol. La noticia de su deceso causó gran tristeza en Vin Diesel, el elenco y los fanáticos de la saga cinematográfica de Fast & Furious.

Fotografías: Redes Sociales