Hija de Paul Walker conmemora el cumpleaños de su padre fallecido

Meadow Walker, la modelo de 22 años e hija del fallecido estrella de cine Paul Walker, está honrando a su padre en lo que habría sido su cumpleaños.

En una foto retrospectiva publicada en Instagram el 12 de septiembre, Meadow aparece como una niña pequeña sentada en un sillón con su padre, cuyos brillantes ojos azules se destacan ante la cámara.

"Feliz cumpleaños papá, te amo", escribió Walker en la foto.

Un pilar de la franquicia Fast & Furious, el papá de Meadow murió en una colisión automovilística en el sur de California en 2013 con solo 40 años. El 30 de noviembre marcará el octavo aniversario del fallecimiento de Walker, quien cumpliría 48 años el domingo.

¿Cuántos años tenía Meadow cuando murió Paul Walker?

Hija de Paul conmemora el cumpleaños de su padre fallecido

Meadow tenía solo 15 años cuando murió su padre. Aunque pasó la mayor parte de su infancia viviendo en Hawái con su madre, se mudó a California para vivir con su padre un año antes de su muerte, informó People.

Si bien ella era solo una niña en la foto de retroceso, la modelo Meadow claramente ha crecido en estos días. Desde la muerte de su padre, Meadow ha trabajado duro para honrar a su padre con la Fundación Paul Walker.

¿Quién es el novio de Meadow Walker?

En julio, se hizo pública su relación con su novio Louis Thornton-Allan. El mes pasado, el dúo anunció que están comprometidos para casarse, informó anteriormente Yahoo Entertainment.

En un video tomado mientras estaban de vacaciones juntos en el desierto, Walker mostró su anillo de compromiso mientras disfrutaba de un chapuzón en una piscina.

"Por siempre y para siempre", comentó Thornton-Allan en la publicación.

La hija de Walker quien apareción en el estreno de F9 no es la única que reflexiona sobre la pérdida de su padre recientemente. El mes pasado, la coprotagonista de Walker's She's All That, Rachael Leigh Cook, recordó su muerte y el efecto que tuvo en ella.

"Recuerdo lo duro que me golpeó cuando me enteré del fallecimiento de Paul, porque siempre piensas que va a haber, esto es lo más cursi que he dicho en mi vida, pero siempre piensas que habrá tiempo para recordar el pasado con la gente. sobre un tiempo que fue ", dijo Cook a Vanity Fair, informó anteriormente Yahoo Entertainment.

