Hija de Ozzy Osbourne anuncia la fecha de lanzamiento de su primer álbum

La hija de Ozzy Osbourne, Aimee Osbourne, anunció los detalles y la fecha de lanzamiento de su primer álbum, que llevará por nombre “Vacare Adamare” y compartió un nuevo sencillo.

El álbum, cuyo título en latín significa “ser libre y amado”, será lanzado el próximo 30 de octubre a través de Make Records y bajo el nombre de ARO, que representa las iniciales del nombre de la cantante.

Aunque por el momento no se ha revelado una lista completa de las canciones que aparecerán en el material debut, Osrbourne compartió “House of Lies”, el segundo sencillo que se desprende de la obra.

Durante una entrevista con Alpress, la músico dijo que la canción trata sobre “sentir esos lazos con alguien que no quieres sentir particularmente". "Te dices a ti mismo que no están allí, pero son muy parecidos", explicó.

La inspiración de Aimeé Osbourne

El nuevo lanzamiento sucede al video musical de “Share Something With the Night”, el primer tema del proyecto en el que Aimeé Osbourne, de 36 años, canta en el interior de una iglesia al tiempo que sus compañeros de banda tocan enmascarados en la oscuridad.

ARO había lanzado con anterioridad los sencillos "Raining Gold", "I Can Change" y "Cocaine Stye"

“La canción es como una canción de cuna de My Bloody Valentine para el atormentado romántico al que le cuesta dormir por la noche. La compuse cuando vivía en Nueva York y me sentía muy sola y perdida”, explicó la retoña del Madman.

ARO se completa con el bajista Grecco Buratto, el tecladista Eric Scullin y el baterista Brendan Buckley. La banda dará su primera presentación en vivo en una transmisión en vivo desde el Hotel Café de Los Ángeles el próximo fin de semana (26 de septiembre).

Amieé Osbourne también es actriz y ha preferido mantener un perfil mediático mucho más bajo que sus padres y hermanos Jack y Kelly. En agosto explicó su decisión de no aparecer junto a su familia en el reality show “The Osbournes”, señalando que “no se alineaba” con sus ideas sobre su futuro.