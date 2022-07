Hija de Niurka sorprende a sus fans, se hizo unos arreglitos en el rostro

A través de las redes sociales la hija de Niurka confesó que se sometió a una cirugía plástica para realizarse unos cambios en su físico, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos lo que reveló Romina Marcos en su perfil de Instagram.

La hija de la ex participante de La Casa de los Famosos ha sido muy sincera con sus fieles admiradores, motivo por el cual prefirió compartir lo que hizo, pues pasó el pasado lunes al quirófano para hacerse unos cambios en el rostro.

Cabe mencionar que hace algún tiempo, Romina Marcos se sometió a una cirugía para quitarse los implantes de seno, incluso compartió el antes y después de la operación, pero ahora ha sorprendido por su decisión de someterse a unos arreglitos estéticos.

¿Por qué la hija de Niurka se sometió a una cirugía?

Hija de la vedette cubana se operó la nariz

En su perfil de Instagram comentó lo siguiente: "Les quiero contar porque saben que yo no tengo absolutamente nada que ocultar. Me voy a haver unos cambios, eso sí no se los voy a decir, hasta después les voy a decir de qué".

El doctor aseguró que la joven quedó bonita

"Quedó perfecta y muy bonita". Dijo el cirujano.

La joven cantante expresó en su momento que estaba emocionada y feliz, pero dejó en claro que hay que trabajar en las emociones para hacer cosas que harán sentir bien a la persona. Por otro lado, Romina acudió con el Dr. Ricardo Nader, especialista en cirugía plástica.

¿Qué edad tiene la hija de Niurka?

Romina Marcos

Algunos usuarios se han cuestionado cuántos años tiene la hija de la famosa Niurka, pues la joven tiene 27 años de edad, a su corta edad ha dado a conocer su talento como actriz y cantante, así lo ha presumido en las publicaciones que comparte en Instagram.

