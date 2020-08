Hija de Niurka se quiere quitar los implantes de ‘bubis’

Romina Marcos, hija de la famosa Niurka se sinceró con sus seguidores durante una dinámica en su canal de YouTube en donde contó que tiene pensado quitarse los implantes de bubis que se puso a los 20 años.

La hija de Niurka aseguró que su pérdida de peso no causó gran efecto en el tamaño de su busto, pero reveló que se sentirá más cómoda sin ellos. Cabe señalar que desde principios de este año Romina acaparó las miradas debido a su radical e increíble cambio de imagen, pues la actriz perdió alrededor de 18 kilos.

“Amigos, ustedes saben que yo tengo las bubis operadas y realmente no les puedo decir cuánto me bajaron porque hay un implante. Sí, ya no son tan grandes como antes, pero yo la verdad me las quiero quitar y aunque me quede con limoncito, siento que voy a ser más feliz”, dijo Romina.

Por otra parte, Romina habló que nunca sufrió de agresiones por su peso, aunque la hija de la famosa vedette confesó que siempre se ha sentido muy segura de su cuerpo. Hubo un par de ocasiones que se sintió juzgada por dos directoras de teatro, quienes le pidieron que bajara de talla.

“Siempre he sido una mujer muy segura de mi misma. Cuando estaba gordita creo que todavía más porque era como mi defensa como de ‘yo me amo así’. Realmente como tal bullying no, pero en el trabajo un poco, una vez una directora de una obra de teatro me dijo ‘necesito que bajes 5 kilos, por favor’. Me pasó con dos directoras que me pidieron que bajara de peso. De repente que te rechacen por lo que eres por fuera que sí está medio feo”, aseguró Marcos.

Además, la actriz también aclaró porque borró sus fotos de antes de perder peso en sus redes sociales: “Ok le voy decir porque borre porque muchos piensan que las borre porque me avergüenzo de la Romina de antes que estaba gorda. La verdad es que las archive porque Instagram para mí también es una forma de trabajo, en esa red social yo tengo ingresos para poder mantenerme y me gusta mucho tenerlo limpio muy cuidado”.