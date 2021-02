Hija de Niurka Marcos tuvo complicaciones al operarse el busto

Niurka ofreció una entrevista al programa ‘De Primera Mano’ para hablar de diversos temas, pero uno de los que más llamó la atención de sus fieles fanáticos fue que la vedette cubana confesó que su hija Romina sufrió varias complicaciones luego de operarse los senos.

Según la cubana, Romina Marcos se sometió a una operación de implantes de senos hace cinco años, sin embargo, esta salió mal ya que comenzó a sufrir pequeños problemas de salud, motivos por los cuales tomo la decisión de quitárselos.

“Delicada porque no fue la vanidad, no fue solamente que le quitaron las prótesis de las bubis. Le reconstruyeron los senos porque además le lastimaron, se las pusieron muy mal. Hace 5 años le pusieron una prótesis arriba del músculo, otra abajo”, contó Niurka Marcos.

Debido a que los implantes fueron mal colocados, Romina Marcos presentó varias complicaciones y molestias como dolor de espalda: “Eso le generó molestias, dolores de cabeza, de espalda, desgarro del músculo y lamentablemente mi hija sufrió bastante las consecuencias de una negligencia”.

Niurka Marcos asegura sentirse culpable de lo que ocurrió con su hija, pues ella fue quien le dio permiso de operarse los senos.

Finalmente, Niurka Marcos reveló que después de la reconstrucción de sus senos, Romina Marcos tuvo una recuperación invasiva. Además, la cubana contó que se sintió mal, ya que fue ella quien aprobó que su hija se colocará implantes.

“Una recuperación bastante invasiva, exigente, le tengo que hacer todo. Las primeras 48 horas no debe moverse y tengo cargo de conciencia porque cuando la operaron yo habría programado la operación, había pagado todo porque fue un regalo que le hice (…), un día me llamaron para hacer el depósito y no pude decir que no, al otro día a mi hija la operaban”, finalizó Niurka Marcos.

