Hija de Niurka MANIFIESTA preferencias de su hermano.

Luego del rotundo éxito que tuvo la serie de televisión en nuestro país en donde Emilio Osorio Marcos, hijo de polémica cubana Niurka, su hija reveló la orientación sexual de su hermano al haber interpretado a un personaje gay y dejó en claro que cuenta con el apoyo rotundo de su familia.

“Todos los gays quieren comerse a mi hijo” y formó tremendo alboroto en un evento de moda en Guadalajara, fueron declaraciones de la polémica actriz cubana Niurka Marcos.

Por ello en una entrevista reciente para el programa de espectáculos “Suelta La Sopa”, su hermana de Emilio Osorio Marcos declaró en relación a las preferencias sexuales de su hermano y aunque Romina llegó a pesar que tenía gusto por los hombres, desmintió dicha polémica que se ha generado.

Hija de Niurka aclara rumores de la homosexualidad de su hermano

“Emilio desde chiquito tenía una voz muy, muy aguda… pues así como niñita. Y entonces yo dije pues a lo mejor y si, no, pero “NO”, no, no ”, dijo Romina Marcos ante nuestras cámaras.

Además la polémica Niurka Marcos dejó en claro que se siente orgullosa de su hijo y que le gusta que sea libre y honesto, pero sobretodo aprecia que mantiene los pies en la tierra en todo momento.

El joven actor y cantante va más allá de los prejuicios, apoyando a la comunidad LGBT en números eventos, dejando claro así que no le importa el qué dirán respecto a los papeles que desempeña y al apoyar las causas que considera importantes por apoyar.

Te Puede Interesar: Niurka expone sus 'gemelas' en televisión EN VIVO ¡Se le sale todo!

De manera reciente la hija de Niurka Marcos fue arrestada por supuestamente estar fumando marihuana en la vía pública con unos amigos. Pero la propia cubana salió a desmentir dicha situación ante los medios de comunicación que afirmaron que si había cometido el delito mencionado.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos