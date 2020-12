Hija de Ninel Conde se vuelve RUBIA y luce más sexy que nunca

Sofía Telch Conde, hija de Ninel Conde y Ari Telch, decidió incursionar en el mundo de las redes sociales hace ya un par de meses y ahora se ha convertido en toda una influencer, pues debes de saber que su cuenta de Instagram ha logrado superar los 40 mil seguidores.

Dicha cifra se debe a que Sofía Telch Conde se ha mostrado muy activa en Instagram, pues de manera constante comparte una gran variedad de fotografías sobre los viajes que ha realizado a su corta edad, así como algunos recuerdos que vivió junto a sus famosos padres.

También destaca el hecho de que a la joven de 23 años le gusta presumir ante la cámara su belleza, misma que heredó de su guapísima madre Ninel Conde, quien no ha dudado en sentirse orgullosa de su primogénita.

Sofía Telch Conde dejó atrás su oscura melena y ahora enamora al lucir como una sexy rubia.

Sofía Telch Conde presume su belleza en Instagram

Hace unos días, Sofía Telch Conde decidió presumir en redes sociales el nuevo look rubio que adoptó para estas fiestas decembrinas, el cual logró fascinar a todos sus seguidores, quienes se habían acostumbrado a verla con el cabello castaño. De igual forma, la joven sorprendió al lucir un perfecto maquillaje realizado por Vico Guadarrama.

“¡Buenos días! No he subido una foto con maquillaje. Tiene un efecto, entonces se ve cargado, pero me gustó”, escribió Sofía Telch Conde en la publicación de Instagram, misma que ya supera los 3 mil likes.

Sofía Telch Conde recibió cientos de piropos gracias a su nuevo look, incluyendo el de su madre Ninel Conde.

De manera inmediata, los seguidores de la hija de Ninel Conde no dudaron en llenarla con cientos de piropos y felicitaciones por su nuevo look, e incluso se sabe que la intérprete de ‘La Rebelde’ no pudo evitar enamorarse de su belleza, pues también le regaló un halago, detalle que demuestra que entre ellas existe una gran relación.

Fotografías: Instagram