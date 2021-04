Hija de Ninel Conde roba suspiros al modelar diminuto bikini en Instagram

Sofía Telch Conde, hija de Ninel Conde y Ari Telche, se convitió en tema de conversación en las redes sociales gracias a una nueva serie de fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, en la cual modela un diminuto y colorido bikini que no deja nada a la imaginación de los caballeros.

Al puro estilo de su madre, la joven de 23 años de edad modeló un coqueto bikini a la orilla de la alberca, esto como parte de unas vacaciones que está tomando en las paradisíacas playas de la Riviera Maya. Además, demostró que posee un cuerpazo, mismo que parece haber heredado de Ninel Conde.

La hija de "El Bombón Asesino" robó suspiros en Instagram al modelar coqueto bikini desde la Riviera Maya.

La sensual fotografía no paso desapercibida para sus más de 74 mil seguidores en Instagram, quienes no dudaron en dedicarle varios piropos, e incluso hubo quien la llamó la sucesora de “El Bombón Asesino”, pues no se puede negar que esta joven mujer goza de una gran belleza, la cual sabe derrochar ante el lente de la cámara.

Ninel Conde dedica tierno piropo a su hija Sofía

Ninel cae rendida ante los encantos de su hija Sofía.

Tal y como se mencionó en La Verdad Noticias anteriormente, esta sensual imagen de Sofía Telch Conde logró cautivar a los caballeros y a los fanáticos de su madre, quienes sin pena alguna le dedicaron candentes piropos y así elogiar las prominentes curvas que posee.

“Hermosa. Eres perfecta, Sofía”, “Bella niña, super guapa”, “No cabe duda, tu eres la sucesora de ‘El Bombón Asesino’ y "Linda muñeca, igualita a tu bella madre, espero te conserves al natural hermosa" son algunos de los piropos que recibió la joven en Instagram.

Sin embargo, el piropo que más llamó la atención de todos los que recibió Sofía Telch Conde en dicha red social fue el que su madre Ninel Conde le dedicó y con el cual demuestra lo orgullosa que está de ella, a quien trata como su princesa.

Fotografías: Redes Sociales